Toñi Moreno acude a una psicóloga para aliviar la "asfixia" que le genera la cuarentena con su bebé

Toñi Moreno no pasa por su mejor momento. La presentadora de Mujeres y Hombres y Viceversa se ha sincerado en varias ocasiones sobre cómo vive la cuarentena por el coronavirus junto a su hija Lola. La periodista, que se encuentra sola en su casa, sufre problemas de ansiedad y de insomnio, lo que le impide sentirse bien a nivel físico y mental. Por ello, ha decidido someterse a ayuda psicológica, con tal de frenar "la sensación de asfixia" que atraviesa.

La presentadora ha contado este jueves en su último vídeo de Mtmad que su psicóloga, Patricia Ramírez, le está dando una serie de consejos para pasar el confinamiento de la mejor manera posible. "Tengo la sensación de que terminan los días y no he hecho nada. Se me va un día detrás de otro", cuenta Moreno.

La comunicadora, de 46 años, se siente aprisionada: "Es que no tengo un horizonte. Cada quince días el Gobierno nos dice que otros quince". De esta manera, la especialista le ha aconsejado que se tome tiempo para ella, dándose pequeños placeres y estando en contacto con sus seres queridos. "Llamo a mi madre cuando está la niña despierta para que la vea. Y a mis hermanas igual, a mis amigas...", explica la periodista de Mediaset en la grabación.

Parón en su canal de Mtmad

En este sentido, Moreno ha comunicado a sus seguidores que se va a tomar un descanso para seguir los consejos de su psicóloga, por lo que no piensa publicar más vídeos en su canal de Mtmad, titulado Dos vidas, hasta dentro de un tiempo. Su objetivo en la plataforma era mostrar su cambio físico después de haber dado a luz a su hija, pero, desgraciadamente, no lo ha conseguido.

"Vamos a volver, pero vamos a volver haciendo el reto bien. Nuestras prioridades han cambiado. Esto empezó como un blog personal donde yo me comprometía a recuperarme físicamente y lo que he conseguido en estos ocho capítulos es dejar de tener dolores. Volveremos y lo haremos cien por cien", asegura a sus fans en el vídeo. Además, Moreno ha desvelado que piensa "escribir una serie", por lo que también va a invertir el tiempo en preparar el guion de este proyecto.