Broncano recuerda en 'El intermedio desde el sofá' cuando perdió la virginidad: "Con 15 años o así"

Por un día, David Broncano saltó este miércoles de Movistar + a La Sexta para ser entrevistado por Wyoming en su sección 'Tú en tu casa y yo en la mía' de El intermedio en el sofá.

Wyoming quiso ponerle en un aprieto y le comentó a su invitado que "siempre, en La Resistencia, tienes tendencia a preguntar cuanta pasta tiene el invitado".

Y añadió entre risas el presentador de El Intermedio: "¿Qué prefieres que te pregunte, la pasta que tienes o la edad con la que perdiste la virginidad? En mi caso, las dos cifras son muy altas".

Broncano eligió la segunda opción y afirmó que "con 15 años o así, creo. Es ese aspecto, en mi adolescencia me fue bien, pero no sé muy bien cómo porque soy un poco desastre para muchas cosas. Tuve novia desde chaval", recordó.

El presentador quiso saber cómo llevaba el cómico la cuarentena, pese a que todos días sale hace el teatro Arlequín para grabar las entregas de su programa: "Sigo trabajando y continúo en una rutina bastante normal", afirmó.

Y añadió que "en cuanto a rutina, lo que más me está jodiendo es no hacer deporte. No poder escalar, esquiar o jugar al tenis, pero entreno en casa solo como un perro".

Broncano, por su parte, le preguntó a su anfitrión si era posible que estuviera trabajando más que antes, a lo que Wyoming contestó que "mucho más y eso me está doliendo en el alma. Yo que tenía la vida tan bien hecha, el puto virus este...".

El cómico le comentó que "yo me entretengo fácil en casa. De todas formas, el otro día lo hablaba con un amigo que esta es una época para la revancha de los frikis, de los chavales que leían cómics o jugaban al rol".

🔴 Wyoming habla esta vez en 'Tu en tu casa y yo en la mía' con el presentador y humorista David Broncano para conocer cómo lleva la cuarentena: "Yo me entretengo fácil", contesta. ▶ #elintermediosofáhttps://t.co/G6VYAcehqupic.twitter.com/BB5GU2iWtz — El Intermedio (@El_Intermedio) April 22, 2020

"A esos que todo el mundo les decía que salieran a la calle, que hicieran deporte, pues ahora esa gente está encantada porque hacen lo que hacían siempre", añadió.

Mientras que Wyoming hace El intermedio desde su casa, el cómico graba La Resistencia en el teatro, y el presentador del espacio de La Sexta quiso saber cómo llevaba hacer un programa sin público.

Broncano le contestó que "es verdad que los primeros días que lo hemos hecho solos es raro, porque como pura comedia, enseguida puedes caer en algo que te está haciendo gracia a ti, pero no sabes si se la hace al público", concluyó.