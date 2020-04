Tu horóscopo diario: jueves 23 de abril de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 23 de abril de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Te verás en la obligación de decirle a alguien que no todo vale. Puede que sea un superior que aprovecha las circunstancias para exigirte algo que no debe exigirte. De una manera amable, plántale cara. Decir la verdad no debe perjudicarte, llevarás razón.

Tauro

Luna nueva en tu signo hoy, algo que te puede traer una nueva visión de un problema que hasta ahora no habías conseguido solventar. Ganas en claridad mental y eso, ciertamente, te aporta mucha serenidad. Un familiar cercano te apoya en tu decisión.

Géminis

Algo como la música u otro aspecto artístico como dibujar o pintar, te va a traer hoy muy buenos ratos y momentos de relajación que necesitas ahora. No dudes en que serán los mejores del día. Si, además, los compartes con alguien, te divertirás mucho.

Cáncer

Pueden surgir envidias o conflictos en el trabajo porque seguramente hay alguien cerca de ti que no te tiene demasiado aprecio. Anda con cuidado y procura que los demás vean la verdad. Es importante, en especial de cara al futuro más bien cercano.

Leo

Te tomas un respiro, unas minivacaciones o un par de días de descanso, que te viene muy bien después de un esfuerzo físico y mental que has realizado y que te ha dejado bastante cansancio. Con es vas a poder empezar a ver todo de un color más animado.

Virgo

No es el momento de volver a pensar en tu pasado sentimental e imaginar cómo hubiera sido tu vida y todo lo que te ha sucedido con otra persona. Eso es un error que puedes evitar. Propóntelo, porque puedes conseguirlo. Deja que los pensamientos pasen, sin retenerlos.

Libra

Las relaciones con la familia han cambiado por varios motivos, pero todo se encauzará ahora de una manera diferente que no tiene porqué ser peor desde ningún punto de vista. Observa y actúa en consecuencia. Has aprendido muchas lecciones.

Escorpio

Hoy puede que te cueste bastante esfuerzo e incluso alguna discusión salvaguardar tus intereses. Descubrirás la auténtica manera de ser de una persona y te sorprenderá mucho cómo reacciona. Lo cierto es que no te lo esperabas, reflexiona sobre ello.

Sagitario

Vas a disfrutar hoy de una mañana más tranquila en la que vas a tener tiempo para dedicarte un poco más a cuidar de ti y de tu imagen o hacer algún tipo de ejercicio o actividad beneficiosa. Un spa casero o cualquier otro tipo de cuidado personal, te vendrá muy bien. Procura tener ese momento de intimidad y silencio.

Capricornio

Deberás trabajar en algo que no te apetece mucho o que te resulta complicado, pero es cierto que alguien te echará una mano si le pides ese favor. Hay bastante buena voluntad hacia ti y debes aprovechar esa corriente de colaboración.

Acuario

Los niños, si tienes cerca, van a ser lo mejor que tengas hoy en tu corazón y por ellos harás lo que haga falta. Pero también es cierto que te darán muchas alegrías y ganas de sonreír. Eso te hará muy feliz. Compártelo con otros familiares que estén lejos.

Piscis

Tendrás que aportar tu granito de arena para que las relaciones con amigos o compañeros de piso mejoren. Puede que la convivencia sea algo complicada, pero intenta poner tu mejor voluntad en ello. Es cuestión de no estar todo el rato a la que salta.