La UDC terminará el curso de forma no presencial y fija los exámenes entre mayo y julio

En una reunión celebrada de forma telemática, ha aprobado las 'Medidas para la finalización del curso académico 2019-2020 y para asegurar la calidad docente ante la situación excepcional provocada por la COVID-19', elaboradas después de consultas con estudiantes, decanos y directores de centros.

"Ante la incertidumbre de no saber cuándo se podrá retornar a las aulas", tomó la decisión de terminar el curso de forma no presencial. En el documento aprobado, se especifican instrucciones de reprogramación de la actividad docente, la obligatoriedad de impartir docencia y la evaluación del alumnado de forma no presencial, haciendo selección de los contenidos fundamentales. Los centros y departamentos deben potenciar los mecanismos de coordinación.

EXÁMENES

Mientras el calendario de evaluación será para la primera oportunidad del segundo cuatrimestre, entre el 18 de mayo y el 19 de junio. La segunda oportunidad del primero y del segundo cuatrimestre será del 29 de junio hasta lo 24 de julio.

Cada centro fijará las fechas de celebración de las pruebas finales no presenciales de cada oportunidad de este segundo cuatrimestre antes del 5 de mayo, y de la segunda oportunidad del primero y segundo cuatrimestre, antes del 15 de mayo.

Los centros pueden programar la defensa del Trabajo de Fin de Grado y Trabajo de Fin de Máster a lo largo de todo el período académico, y además una defensa en la segunda quincena de septiembre, pudiendo solicitarse la ampliación de plazo. En el que respeta a la defensa de las tesis de doctorado se hará exclusivamente por vía telemática.

Como norma general, se debe realizar una evaluación continua de las materias de modo virtual y no podrán ser objeto de evaluación los contenidos que no hayan sido impartidos en modalidad presencial o no presencial o que precisen de materiales, recursos o bibliografía que no estén accesibles para todo el alumnado.