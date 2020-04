Kiko Rivera confiesa su delicada situación económica: "Me ha pillado sin ahorros y vivo de la ayuda del Gobierno"

Kiko Rivera está en números rojos. La crisis del coronavirus está afectando a la mayoría de los españoles, y uno de ellos ha sido el productor, quien se ha desahogado este miércoles a través de un directo en Instagram con la influencer Tamara Gorro, para explicar su delicada situación económica.

El cantante ha dicho que tenía prevista una gira durante los meses de verano, la cual se tuvo que cancelar después de que se decretase el estado de alarma. "Tenía un verano estupendo de trabajo y nos iba a posibilitar empezar a poner colchón para mis hijas, comprarnos una casa... Pero ha llegado así", ha comenzado explicando.

Además, el hijo de Isabel Pantoja ha confesado haber pedido ayuda al Gobierno, ya que esta situación le ha pillado "sin dinero ahorrado". "He tenido que pedir la ayuda por ser autónomo. Esto me ha pillado muy jodido de pasta. Todo lo que he ganado en mis entrevistas y en Gran Hermano lo he utilizado para pagar mi deuda con Hacienda, que ya se ha acabado, gracias a Dios", ha explicado.

Durante la conversación con su amiga, el marido de Irene Rosales y no ha dudado en describirse como una persona "gastadora", algo que ha tenido consecuencias. Por su parte, Tamara Gorro ha querido animar a su amigo diciéndole que esta situación va a ser "pasajera".

"Siempre he sido un gastador y ahora me arrepiento de ello. Ahora, no tengo problema en decirlo, solo estoy ingresando 700 euros al mes, que es lo que me da el Estado, pero sigo teniendo los mismos gastos de siempre. Es una locura, no hay derecho", ha sentenciado el hijo de la tonadillera.