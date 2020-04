La oposición exige a Feijóo que vuelva a comparecer y PPdeG defiende que ya fueron cuatro conselleiros y el presidente

Así, el portavoz parlamentario de los populares, Pedro Puy, ha recalcado que, pese a estar disuelto el Parlamento, es una de las cámaras que más funcionan y, de hecho, remarcan que no tiene comparación con la de País Vasco cuyo lehendakari no acudió todavía a la Diputación Permanente -hizo una comparecencia telemática con los grupos pero sin "validez" oficial, como recordó Puy-. De hecho, la portavoz del BNG, Ana Pontón, había apelado a esa intervención para decir que, si bien no había que compararse con otras comunidades, Iñigo Urkullu sí había comparecido, afirmación que luego matizó y por la que pidió disculpas tras un rifirrafe con Pedro Puy sobre la veracidad de lo ocurrido.

Del mismo modo, Puy también fue rectificado por el líder socialista, Gonzalo Caballero. Así, el popular destacó que, con las de hoy, había comparecido en la Diputación Permanente -órgano que está de guardia entre legislaturas- "la mitad" del Gobierno de Feijóo.

El socialista echó cuentas en directo y dijo que, incluido el presidente, han pasado por la Cámara "cinco miembros" del Ejecutivo autonómico, por lo que, teniendo en cuenta que hay "12 miembros" en el Consello de la Xunta, eso no se ajustaba a sus palabras. "¿O ya no computan todos los conselleiros?", se ha preguntado, ironizando.

Caballero, en una de sus intervenciones en la comparecencia, hizo un "llamamiento" para "corregir la carencia democrática" y ha reclamado que el presidente de la Xunta acuda a "comparecer" a la Cámara. "No se puede esconder detrás de las cámaras de la TVG", ha enfatizado.

Muy crítica con ello se mostró Ana Pontón, que calificó de "telepresidente" a Feijóo por haber hecho, desde que empezó el estado de alarma, "19 ruedas de prensa" que fueron retransmitidas por el medio público, frente a una única comparecencia en la Diputación Permanente. Además, ha censurado que la televisión pública no retransmita igualmente el debate parlamentario que las intervenciones de Feijóo, unas críticas que Pedro Puy no ha admitido apoyándose en la supuesta persecución, por parte del Gobierno central, a bulos en contra del Ejecutivo.

Mientras Puy defendió la "transparencia" del Gobierno de Feijóo, de quien dijo que admitía todas las preguntas de todos los medios de comunicación; la portavoz nacional del BNG acusa al presidente hacer un "uso partidista" y de "propaganda" la televisión. "Debe de comparecer una vez a la semana mientras dure la crisis", ha reclamado, como también hicieron los grupos al inicio de la sesión parlamentaria como cuestión previa a los debates previstos para este miércoles.

El portavoz del Grupo Común da Esquerda, Antón Sánchez, también lamentó la "campaña de intoxicación" de la Xunta y también consideró indispensable que el mandatario autonómico acuda a la Cámara a rendir cuentas, ante "cualquier gesto de humildad y autocrítica" del Gobierno gallego.

Además, en su intervención, Puy ha invitado a decir "algún parlamento en el que el nivel de comparecencias" en relación al coronavirus esté con el mismo listón que en Galicia y defendió la actuación de los medios de comunicación social y, en concreto, de los medios públicos gallegos.

Davide Rodríguez (En Marea), como integrante del Grupo Mixto, también ha criticado que Feijóo "consuma tiempo en el prime time" de la Galega "haciéndose propaganda", mientras la Cámara "está vetando la labor de los grupos".

Tras las más de cinco horas de debate en el hemiciclo autonómico, el presidente de la Cámara, Miguel Santalices, tomó la palabra para justificar que no se hubiesen tramitado las peticiones de diputación permanente de los grupos, que reclamaron que acudiesen los conselleiros Almuiña y Pomar, por un lado, y por otro, el presidente autonómico.

Santalices reconoció que, además de los días festivos de Semana Santa, que él "celebra", el hecho de que los propios conselleiros anunciasen sus respectivas comparecencias, al igual que también Feijóo comunicó su intención de hacerlo, ha derivado en esta situación. Por un lado, justificó que se ha hecho en los mismos tiempos medios que en otras ocasiones en el caso de los conselleiros; mientras que sostuvo que, toda vez que el presidente autonómico ya anunció que acudirá a la Cámara, no tiene sentido hacer uno previo para decidir si se produce o no. A este respecto, la diputada del BNG pidió una cuestión de orden para recriminar que hay que darle "curso" a los escritos de la oposición igualmente y ha censurado esa decisión.

CLIMA DE TENSIÓN SIN ACUERDO

En este clima de tensión se reunieron los portavoces de los grupos parlamentarios para tratar de ponerse de acuerdo en cómo mantener una actividad mínima en el Parlamento, tras el informe de los servicios jurídicos que permite, en primer lugar, tramitar preguntas de control al gobierno.

Además, los letrados de la Cámara también especificaron en su informe que tendrían cabida reglamentaria iniciativas de impulso como las proposiciones no de ley, pero para ello sería necesario un "acuerdo políticos".

Fuentes de los grupos parlamentarios consultadas por Europa Press han ratificado que no se llegó a ningún acuerdo y que han quedado en citarse de nuevo con una propuesta concreta encima de la mesa, después de que las sugerencias que se hicieron este miércoles no fuesen aceptadas por la mayoría.