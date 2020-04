Coto (Vox) critica al resto de grupos políticos por rechazar su plan de contingencia fiscal

"El Ayuntamiento, al igual que el gobierno de Madrid y el de Asturias, no renuncia a su expansiva política fiscal. Nuestra propuesta es que la reducción de ingresos municipales se compense recurriendo al superávit y recortando gasto superfluo", añadió la edil de Vox Oviedo.

Para Coto no basta con suspender o aplazar el cobro de determinadas tasas o cánones, ya que el objetivo "debe ser eliminar esos cobros generados durante el periodo de cierre de la actividad económica: si no hay ingresos no puede haber pago de impuestos al Ayuntamiento".

"Pasar un facturazo fiscal a autónomos y Pymes cuando reabran puede ser su certificado de defunción por lo que pedimos al equipo de gobierno que busquen la fórmula para que esto no se produzca, concluyó Coto".