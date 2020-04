El sector del ocio nocturno alerta a Industria del cierre del 50% de locales si no reciben ayudas eficaces

Por este motivo, Spain Nightlife ha remitido una nueva misiva a la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, haciéndole saber que, en el caso de que no adopten por parte del Gobierno "medidas reales" de ayuda al sector, el 50% de los locales de ocio nocturno de España podrían verse abocados al cierre los próximos meses al no poder superar la crisis económica que están sufriendo.

En concreto, Spain Nightlife solicita la suspensión de la obligación del pago de toda clase de tributos, estatales, regionales y municipales por seis meses, y por igual tiempo también la de cotizaciones a la Seguridad Social. En un comunicado, señalan que entienden que no es una medida de ayuda suficiente el aplazamiento de impuestos y cotizaciones "ya que los empresarios, al no poder trabajar, no podrán asumir estas obligaciones ni ahora ni más adelante".

Otra medida que reclaman es la de suspender la obligación del pago de alquileres, también por tiempo de seis meses, pues si los locales se encuentran cerrados no pueden seguir haciendo frente a dicha obligación, ni de forma aplazada -tal y como se acordó ayer en el Consejo de Ministros- y ni tan siquiera con una rebaja del 50% aplicando la doctrina jurisprudencial 'rebus sic stantibus'.

De igual manera, piden decretar de forma urgente una moratoria en el pago de hipotecas y préstamos personales ya que ello está penalizando gravemente la tesorería de las empresas y creen que debe acordarse que los ERTEs por fuerza Mayor se alarguen hasta que el sector recupere la normalidad o que se puedan transformar en ERTEs ETOP cuando así lo solicite el empresario.

Ante la situación actual, Spain Nightlife denuncia que varios empresarios del sector, viendo el panorama existente de que a pesar de no poder trabajar su deuda iba engordando, han optado por tirar la toalla y renunciar a sus contratos o traspasar sus locales. En España, señalan, más del 90% de estos locales se explotan en régimen de alquiler.

En palabras del presidente del Círculo de Empresarios de Ocio Nocturno de Madrid (CEONM) y vicepresidente de Spain NIghtlife, Tito Pajares, "esto es fruto de la desesperación a la que se ha abocado a los empresarios ante la falta de ayudas reales por parte de las administraciones".

"Es evidente que aplazar impuestos, Seguridad Social y alquileres es pan para hoy y hambre para mañana. ¿Cómo se puede pretender que los empresarios vayan acumulando deuda para que, dentro de cuatro meses deban pagar lo corriente más lo aplazado si, en el mejor de los casos, no van a poder facturar ni la mitad que el año pasado?", se pregunta.

"Además cabe recordar que aquellos que se hayan acogido a un ERTE no pueden despedir por causas económicas, por lo que con un 60 o 70% menos de facturación deberán hacer frente a todos los costes de personal más la deuda corriente más la aplazada más los préstamos que hayan solicitado, lo cual nos deja un panorama totalmente desolador", añade.

Spain Nightlife recuerda que el sector del ocio nocturno da trabajo directa e indirectamente a más de 300.000 trabajadores por lo que alertan de que, si las actividades turísticas no abren hasta después del verano sin medidas de rescate urgentes, ello implicaría un descenso de la facturación en el global de ejercicio de un 80% menos que el pasado año. Precisamente, este 22 de abril, estaba prevista la celebración del Tercer Congreso Nacional de Ocio Nocturno en Tenerife, el cual se tuvo que suspender por la crisis del coronavirus.

Según el presidente de Spain Nightlife y portavoz de Ocio de Ibiza, José Luis Benítez, "está claro que si las empresas pueden aguantar este período de inactividad los trabajadores podrán seguir trabajando, de lo contrario, si las empresas se ven abocadas al cierre definitivo estos miles de puestos de trabajo se destruirán. En cualquier caso, queremos dejar claro que nuestra prioridad es la protección de la salud de nuestros trabajadores y clientes".

Otra medida que ha solicitado Spain Nightlife es la exención del pago del canon de ocupación del dominio público marítimo terrestre, especialmente para las actividades de terrazas en playas y beach-clubs. En este sentido, el presidente del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife (CEST) y directivo de Spain Nightlife, Roberto Ucelay, ha indicado que "es prioritario que se exima a nuestros asociados del canon ocupación del dominio público marítimo-terrestre y el canon de actividad de los servicios de temporada y por ello así lo hemos solicitado al Ministerio de Transición Ecológica".

CERTIFICADO SANITARIO

Por último, Spain Nightlife señala que sigue apoyando el distintivo sanitario lanzado recientemente por la Asociación Internacional de Ocio Nocturno con el objetivo de recuperar, cuanto antes, la confianza de sus clientes después de que puedan reabrir sus locales, así como al mismo tiempo también proteger a sus trabajadores.

Este certificado sanitario internacional (sanitary certification) y al cual se acaban de adherir las discotecas de Italia, lleva por nombre 'Sanitized Venue' y está destinado a aquellos locales de ocio nocturno que, una vez puedan abrir, quieran recuperar la confianza de sus clientes para que estos se sientan más seguros y protegidos.

Entre otros requisitos, este certificado internacional exige que el local sea nebulizado químicamente de forma periódica con acción Bactirecida, acción Fungicida, acción Microbacterizada, acción Levaduricida y acción Virucida, que se forme al personal y existan una serie de recomendaciones para los clientes y también exigirá la toma de temperatura a los clientes mediante cámaras térmicas u otros mecanismos que deberán colocarse en los accesos del local.

"El compromiso de la International Nightlife Association y de sus asociaciones adheridas con la seguridad y la higiene es total y en este sentido somos pioneros una vez más en la implementación de distintivos y certificados internacionales para garantizar la seguridad y la salud de nuestros clientes y, de esta forma recuperar su confianza cuanto antes en el momento que podamos reabrir", ha afirmado el presidente de Asobares Colombia y vicepresidente de la Asociación Internacional de Ocio Nocturno, Camilo Ospina Guzmán.