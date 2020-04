Belén Esteban carga contra la dirección de 'Sálvame' por someter a votación la silla de Kiko Jiménez por la de Rafa Mora

Belén Esteban es grupo de riesgo y, como tal, no puede acudir a Sálvame. Sin embargo, está al tanto de cada emisión desde su casa: si tiene algo que decir, no se queda callada. Así lo demostró este martes, cuando intervino por vía telefónica para criticar la gestión de la dirección sobre la manera de fichar a Kiko Jiménez como posible colaborador, cubriendo así el puesto de Rafa Mora.

El espacio de Mediaset ya había dejado caer en varias ocasiones que Kiko Jiménez podría sumarse como tertuliano, provocando el descontento de Rafa Mora, con quien ha protagonizado más de un enfrentamiento en los platós. Por ello, Sálvame propuso este martes dar la bienvenida al novio de Sofía Suescun bajo una única condición: que lo consiguiera sustituyendo al valenciano.

Para ello, el programa sometió a votación esta decisión, que cayó en manos de la audiencia. Así, tras emitirse 668.027 votos, un 82% se decantó por Rafa Mora, lo que echó por tierra las ilusiones que se había hecho Kiko Jiménez, quien incluso había abandonado su puesto como 'asesor del amor' en Mujeres y Hombres y Viceversa para iniciar una nueva etapa en Sálvame. Pero esta situación no solo molestó a Jiménez, ya que también enfadó a Belén Esteban.

Dos colaboradores y una silla 💥 ¡Tú tienes la última palabra! ¿Quién quieres que se quede con la silla de 'Sálvame'? ¿@RAFAMORATETE Mora o @KikoooKiko? ¡VOTA! 🗳 #EnCasaConSálvame#LoEstamosConsiguiendohttps://t.co/JPxSPq4234 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) April 21, 2020

Belén Esteban apoya a "su compañero y amigo"

La de Paracuellos llamó por teléfono para criticar la decisión de la dirección. "Entiendo que contraten a la gente, si quieren contratar a Kiko Jiménez, que le contraten pero me parece muy mal que se ponga a Rafa como en una competición", se quejó.

"Me parece muy mal lo que ha hecho dirección para ver con quien se queda el público. Siento si se enfada Alberto [el director]. Si quiere contratar a Kiko que lo haga, pero no puede poner a otro compañero en una maratón, llamo para decir que me parece fatal", añadió, asegurando que Rafa Mora es su "compañero y amigo" y que no tiene nada en contra de Kiko Jiménez.

La intervención de Belén Esteban emocionó a Rafa Mora: "Me has demostrado realmente que eres una compañera y que me tienes cariño real y eso es lo que uno necesita", dijo, sin poder contener las lágrimas ante sus compañeros.