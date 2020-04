La primera "factura" del virus a la Comunitat: 341 milions en mesures sanitàries, econòmiques i socials

La Generalitat Valenciana ha destinat fins al moment 341 milions d'euros, ja gastats o compromesos, en actuacions per a pal·liar els efectes de la pandèmia de la Covid-19 en els àmbits sanitari, econòmic i social, una "primera factura" a la qual l'administració ha de fer front i a la qual caldrà fer "segur" noves aportacions.

Així ho ha explicat el president Ximo Puig en la seua compareixença monogràfica en Les Corts, en la qual ha detallat les mesures dutes a terme en cadascun d'eixos tres àmbits que s'han anat aprovant en l'últim mes i que també ha quantificat per àrees.

En concret, s'han gastat 145 milions en mesures sanitàries, dels quals 52,5 milions corresponen a la compra de material sanitari en el mercat xinés; 123 milions per a l'impuls de l'economia; 41 milions per a mesures d'inclusió, investigació i cooperació; 27 milions en accions educatives, culturals i de noves tecnologies i 5 milions en neteja, desinfecció i informació.

"Aquesta és la primera part de la factura a la qual hem de fer front, caldrà fer noves aportacions segur", ha indicat.

Puig ha repassat les mesures econòmiques engegades cap a sectors com el turisme o els autònoms i també ha destacat que la Generalitat ha aconseguit la transferència per part del Govern central de 1.303 milions d'euros perquè l'administració puga pagar les factures als seus proveïdors i no siga part del problema, sinó de la solució.

Ha anunciat que la Generalitat "ha abonat entre l'1 de març i el 20 d'abril 1.295 milions d'euros en subvencions i 85.293 factures pendents". Solament al març es va pagar a pimes i proveïdors "quasi el doble que al març de l'any passat", amb 586 milions davant de 331.

Avions de la Xina

En l'àmbit de subministrament de material, el president ha subratllat que no s'ha conformat amb el qual podia arribar pels canals governamentals i es va posar en marxa l'Operació Ruta de la Seda.

"El 24 de març, quan pràcticament cap administració tenia accés a material suplementari, a la Comunitat Valenciana va arribar un primer lot amb quasi 4 milions de mascaretes", ha recordat. A dia de hui eixa ruta suma 14 vols contractats i han arribat ja 30 milions d'unitats de material dels 48 milions contractats.

S'ha contractat en total l'arribada de 17,1 milions de mascaretes; 7,2 milions de guants; 1,1 milions d'equips EPI; 597.000 ulleres; 50.000 bates i 20.000 termòmetres.

A més, s'ha fomentat la producció local de material sociosanitari sobre la base d'acords amb una quinzena d'empreses, es podran produir 500.000 mascaretes al mes i en dos o tres mesos eixa producció podria arribar a 7 milions mensuals, i també s'ha acordat amb dues empreses valencianes, Temel i Power Electronics, que passen de produir 100 respiradors a l'any a 500 en els pròxims tres mesos.

"I hem après una lliçó: per al futur no podem dependre al 100% de les importacions estrangeres en qüestions de subministrament estratègic", ha conclòs.