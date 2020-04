Coronavirus.- BBVA entrega un total de 49 respiradors a la Comunitat Valenciana

Dels 49 respirats entregats per BBVA a les autoritats sanitàries, aquestes han designat la distribució als Departaments de Salut de la Comunitat Valenciana. Així, s'han repartit 23 en la província de València, 16 en la d'Alacant i 10 en la de Castelló, informa el banc en un comunicat.

Aquests equips de respiració mecànica són "clau" per a salvar vides de les persones afectades pel virus ja que perllonguen el temps per a poder combatre la infecció i aconseguir la recuperació del pacient.

Després de la recepció del material, BBVA ho ha posat a la disposició de les autoritats sanitàries i, en funció de les prioritats que aquestes han marcat, s'ha encarregat també de la logística en el territori.

El model de respirador no invasiu adquirit per BBVA a la Xina, un dels pocs mercats amb oferta disponible, ha sigut testat per l'Hospital Gregorio Marañón a Madrid.

En un informe, aquest centre sanitari conclou que aquest equipament permet "retardar o fins i tot evitar la necessitat de trasllat de pacients a UCI, i per tant, ajudar la descongestió de les mateixes".En el conjunt d'Espanya, s'han distribuït 1.000 respiradors.