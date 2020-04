Iglesias tacha de "antipatriota" a Vox por llamar "paguita" a la renta mínima

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, aseguró este miércoles que Vox y sus representantes "no son un partido español", sino uno "antipatriota" que "defiende los intereses de los que no tienen más patria que su dinero", después de que hace unos días altos dirigentes de Vox y el propio partido la calificaran de "paguita".

Así lo planteó Iglesias después de un fortísimo ataque de Inés María Cañizares, diputada de la formación ultraderechista, que acusó al vicepresidente de presentarse como un "salvador mesiánico" ante la crisis prometiendo "dádivas propias de regímentes totalitarios" para implantar un modelo "chavista" en España. Vox, según dijo su parlamentaria, defiende "ayudas transitorias, no permanentes", y por supuesto rechaza la renta mínima.

"¿Saben cómo se han referido ustedes públicamente al ingreso mínimo vital? Como paguita. Paguita es lo que recibió su presidente, Santiago Abascal, de Esperanza Aguirre, y no era para llenar la nevera, sino que era un sueldazo para fabricar chiringuitos", respondió Iglesias, que aseguró que la ayuda que prepara el Gobierno para ser aprobada en mayo va a ayudar a reflotar la economía porque permitirá que el consumo no se hunda.

"No defender el ingreso mínimo vital es solo propio de antipatriotas y de los contrarios al interés de España", espetó Iglesias, que acusó a Vox de no ser "un partido español", sino uno que defiende "los intereses de los que no tienen más patria que su dinero".