Coronavirus.- Un projecte desenvolupa un sistema portable de baix cost per a diagnosticar en aire i fluïts la Covid-19

Els impulsors del projecte, denominat Covidsense, esperen que estiga disponible en els pròxims mesos, després del desenvolupament d'un prototip tècnicament viable per part d'Itene i la seua validació en hospitals i localitzacions urbanes i industrials, segons han informat en un comunicat.

Si bé existeix cert grau d'incertesa sobre el nivell de precisió que aconseguirà en una primera fase, els investigadors confien a desenvolupar un prototip "tècnicament viable", en el qual s'aplicaran coneixements de nanomaterials, electrònica i biosensorització, segons les mateixes fonts.

El dispositiu biosensor per a la detecció ràpida del virus SARS-CoV-2 es basarà en l'ús de nanomaterials que actuen com a suport de receptors químics o biològics i que interactuen amb parts específiques del virus. Aquesta anàlisi es podrà realitzar ja siga sobre aire exhalat -en aquest cas, el dispositiu funcionaria de forma similar a un alcoholímetre- o sobre mostres de sang, orina o aigües residuals.

El procés de reconeixement i interacció permetrà emetre un senyal que pot ser processada en una aplicació informàtica i enviada a manera d'alerta a centres d'emergència o personal encarregat de la prevenció de riscos.

Actualment, els tests clínics s'estan efectuant de manera fiable amb la tècnica clàssica coneguda com PCR (polymerase chain reaction). No obstant açò, aquest mètode requereix d'un protocol complex i costós de processament de la mostra, així com de personal expert, i no permet els anomenats test "on-site", per la qual cosa les mostres han de ser enviades a laboratoris específics per a la seua anàlisi.