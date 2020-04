Un diputado de Vox acusa a Maduro de "necrofilia ideológica" y a Iglesias de ensalzarlo

El diputado de Vox por Almería, Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez, ha acusado este miércoles al vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias de ensalzar a Nicolás Maduro, al que también ha criticado por su "necrofilia ideológica". Lo ha hecho durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, donde ha reprochado al responsable de Derechos Sociales del Ejecutivo su "deslealtad" y su falta de "honradez".

En una pregunta dirigida a la ministra de Defensa, Margarita Robles, el parlamentario de extrema derecha ha cuestionado si Iglesias cuenta con los requisitos necesarios para acceder a información confidencial y reservada del CNI. En este sentido, ha apuntado que para consultar estos documentos es necesario probar la "lealtad, honradez y fiabilidad" del candidato y el vicepresidente representa "todo lo contrario".

Carlos Fernández-Roca, @cfdezrocysua de @VOX_Congreso, pregunta a la ministra de Defensa, Margarita Robles si “cumple el vicepresidente Pablo Iglesias los requisitos de seguridad para acceder a información reservada y confidencial del CNI” #SesiónDeControlpic.twitter.com/RUUVp4O6h3 — Congreso (@Congreso_Es) April 22, 2020

Así, ha asegurado que Iglesias no es "leal", pues "ha aprovechado la pandemia para atacar a la corona", cuando prometió fidelidad al rey.

"Ni es honrado. Son de sobra conocidos sus vínculos con Irán, Venezuela, Bolivia y Ecuador, ensalzando a personajes como Maduro, al que EE UU acusa de narcoterrorismo y que ha llevado a la pobreza a su pueblo con su necrofilia ideológica: el comunismo", ha afirmado.

Asimismo, ha recriminado al líder de Podemos no ser "fiable", pues "ha manifestado públicamente que intentaría sacar a España de la OTAN y que ser demócrata es expropiar".

Fernández-Roca también ha recriminado a la ministra que "blindar" al vicepresidente Iglesias en el "momento más trágico de la democracia es miserable" y "propio del peor Gobierno posible". Ante ese "despropósito", ha anunciado que su grupo ha registrado una proposición de ley para que todos los miembros del Ejecutivo que formen parte de esta comisión delegada tengan que someterse a análisis para comprobar el "grado de lealtad, honradez y fiabilidad".

Robles: "Usted ha venido a faltar al respeto al señor vicepresidente"

En su contestación, la ministra ha reprendido al diputado de Vox por no respetar "las normas que regulan la actividad" de la Cámara. "Usted ha venido a faltar al respeto al señor vicepresidente, no se puede aceptar que incumpla las reglas parlamentarias para soltar esa soflama", ha respondido.

En esta línea, ha indicado a Fernández-Roca que todos los aspectos relacionados con el CNI disponen en el el ámbito parlamentario de una vía específica. "Aprenda usted un poquito si es que no lo sabe. Fuera de ese cauce, fuera de la legalidad, no me va a encontrar a mí", ha sentenciado Robles.