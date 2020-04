Cultura.- Cultura destina 100.000€ a una convocatòria que seleccionarà continguts culturals en format digital

En aquest cas, explica aquest departament del govern valencià, es tracta de potenciar la visualització d'obres artístiques de creadores i creadors nascuts o residents en el territori valencià mitjançant la convocatòria de '#CMCVaCasa', 'Cultura online', que ha preparat el Consorci de Museus.

Compta amb una dotació de 100.000 euros per a triar un centenar de continguts culturals del camp de les arts visuals, que siguen susceptibles de ser mostrats digitalment.

El resultat d'aquesta convocatòria permetrà difondre en les xarxes i les plataformes digitals de Cultura de la Generalitat i del Consorci de Museus l'activitat artística seleccionada per a posar-la al servei del públic i, alhora, contribuir a la generació de continguts de creació contemporània.

La secretària autonòmica de Cultura, Raquel Tamarit, destaca, a través d'un comunicat, que "cal donar solucions concretes a cada sector cultural afectat per la situació en la qual ens trobem i som molt conscients que els creadors i creadores ara mateix tenen molt poc marge de maniobra per a donar eixida a les obres que estan desenvolupant, per açò volem arribar al màxim nombre d'artistes i posar el nostre granit d'arena".

Per la seua banda, el director del Consorci de Museus, José Luis Pérez Pont, ha manifestat que "la circumstància actual, provocada per la crisi sanitària, ens ha obligat el tancament d'espais culturals i al confinament general de la ciutadania, la qual cosa ha provocat no només la ralentització de l'activitat econòmica, sinó també la limitació en l'accés a la cultura".

"Des de les institucions culturals, des del Consorci de Museus, estem reinventant-nos per a buscar noves ferramentes d'accés a la cultura en benefici de la ciutadania i, d'altra banda, estem impulsant noves vies de col·laboració i de suport al sector creatiu en la nostra Comunitat per a evitar la seua paralització", ha postil·lat.

REMUNERACIÓ DE 1.000 EUROS

La remuneració per a cadascun dels continguts culturals seleccionats serà de 1.000 euros i se seleccionaran les obres atenent la qualitat i l'interés del projecte, el contingut innovador, la capacitat d'experimentació en llenguatges i la seua contribució a divulgar el panorama creatiu valencià.

Pérez Pont ha afegit que "la nova convocatòria '#CMCVaCasa' pretén seleccionar a un ampli nombre de propostes que abasten, tant des de la teoria com des de la pràctica, a les diferents àrees en l'àmbit de les arts visuals".

Poden optar a la convocatòria persones nascudes o residents a la Comunitat Valenciana, així com projectes de galeries de la Comunitat Valenciana, que desenvolupen el seu treball en el camp de les arts visuals en sentit ampli (teoria i pràctica).

Atenent al compromís de vetlar pels criteris d'igualtat de gènere, la mitat dels continguts seleccionats correspondran a creacions realitzades per dones i l'altra mitat, per homes.

Els creadors i creadores que es vullguen presentar hauran d'accedir a la plataforma en línia de la qual disposa el Consorci de Museus per a convocatòries públiques.

Es donarà un termini de presentació de 10 dies naturals des de l'endemà a la seua publicació en el DOGV i un jurat, compost conforme als criteris que estableix el codi de bones pràctiques en la cultura valenciana, resoldrà la selecció d'entre els participants.

La plataforma en línia permet l'accés, la valoració i la votació dels membres del jurat, i es podrà realitzar una reunió per a la deliberació final a través de videoconferència.

El jurat estarà integrat per professionals de diferents camps de la creació contemporània, i presidit per la presidenta de la Comissió Científic-artística del Consorci de Museus, que garanteix la presència de representants de la societat civil, de persones expertes en la matèria i de la institució.