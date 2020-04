Sánchez acusa a Casado de buscar "cualquier excusa para no acordar con el Gobierno"

Los pactos de la reconstrucción que promueve el Gobierno con insistencia parecen más lejos que nunca. Así ha podido comprobarse en el pleno del Congreso de este miércoles, en el que el líder de la oposición, Pablo Casado (PP), ha dedicado duros reproches al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en sus diferentes intervenciones. Y también en las respuestas de Sánchez a Casado, a quien ha acusado de buscar "cualquier excusa" para evitar un pacto.

Así se lo planteó Sánchez al líder del PP al inicio de la sesión de control, en el que fue el tercer intercambio dialéctico entre ambos del día, tras un bronco debate sobre la extensión del estado de alarma. Casado acusó al presidente del Gobierno de actuar con "soberbia" y de decir "mentiras", y aseguró que los pactos que promueve Sánchez solo buscan que el resto de los partidos se hagan "responsables de sus errores".

"Los españoles estamos hartos", denunció el presidente del PP, que no escatimó en críticas a la supuesta falta de previsión del Gobierno y volvió a mencionar la manifestación feminista del 8 de marzo entre los ejemplos de esa supuesta imprudencia. Casado también acusó a Sánchez de tener "manía" a Madrid unos minutos después de que la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, recordase que es en esa región -gobernada por el PP- donde el virus ha tenido una mayor afectación.

"No hay ningún Gobierno que pueda decir que no ha cometido ningún error", sostuvo por su parte Sánchez, que admitió que "Europa y España llegaron tarde", pero aseguró que el Ejecutivo español actuó "antes" que otros. "Usted busca cualquier excusa para tratar de no acordar con el Gobierno. Le ofrezco acuerdo y usted simplemente no dice nada", criticó el presidente, que tras el crudo rifirrafe tendió "la mano" a Casado. "Es momento de soluciones, no de reproches", zanjó.