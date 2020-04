Laura Escanes confiesa a sus seguidores quién dijo el primer 'te quiero' en su relación

Laura Escanes está muy activa por redes sociales durante este confinamiento. Prueba de ello fue la propuesta que tenía para sus seguidores: jugar a una especie de quién es más probable qué, un juego que consiste en que los seguidores le envíen respuestas y ella tiene que publicar quien es más probable que lo haga.

La influencer respondió a varias preguntas que le enviaron sus fans como quién cocina mejor, quién es más madrugador o más cariñosa. Pues bien, Laura fue sincera y respondió que Risto es "muy madrugador" y más organizado que ella.

Sin embargo, la it girl confesó que es más cariñosa que su marido o más paciente. Pero la pregunta estrella fue quién dijo primero 'te quiero' en su relación y reveló que fue el presentador quien dio el paso.

Laura Escanes en su Instagram. INSTAGRAM @LAURAESCANES

"Cuando me lo dijo al día siguiente me pidió perdón porque yo no se lo había dicho de vuelta", bromeó la joven. Una relación cada vez más consolidada, algo impensable en los inicios de su noviazgo cuando ambos fueron criticados por la diferencia de edad.