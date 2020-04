Coronavirus.- CSIF demana mascaretes per a tots els majors de 65 anys i col·lectius de risc encara que no tinguen SIP

Així, el sindicat sol·licita que aquesta mesura afecte tots els majors de 65 anys i, en general, totes les persones de col·lectius de risc, sense necessitat de presentar la targeta SIP en la farmàcia corresponent.

CSIF fa notar en el document que nombrosos empleats públics no tenen eixa targeta sanitària i recorda que "aquesta mesura de distribució, si bé resulta positiva, oblida incloure un alt percentatge de treballadors públics pertanyents al règim de classes passives i que manquen de targeta SIP, per la qual cosa queden aquestes persones injustament discriminades en no poder rebre les tan necessàries mascaretes".

La central insta el Consell al fet que, "per a evitar eixa discriminació, modifique la mesura abans assenyalada, en el sentit d'ampliar la distribució de mascaretes anunciada als majors de 65 anys i a altres persones que formen part dels col·lectius de risc davant la pandèmia de Covid-19, amb independència del règim de la seguretat social al que estigueren adscrits".