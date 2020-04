Maria del Mar Bonet, Miquel Gil, El Diluvi i Feliu Ventura, entre els més de 30 artistes del concert del 25 d'Abril

Així ho ha anunciat Acció Cultural del País Valencià (ACPV), que ha explicat que les bandes i cantants s'agruparan en un total de 17 cançons.

La llista de particiantes està composta per Pau Alabajos, Dolors Boatella, Maria del Mar Bonet, Sergi Carós, Carraixet, Cris Juanico, Roser Cruells, El Diluvi, Laura Esparza, Carlos Esteban, Meritxell Gené, Miquel Gil, Pep Gimeno "Botifarra", Cesc Freixas, Jaume Guerra, Gemma Humet, Berta Iñíguez, La tia figa, Marta Margaix, Sandra Monfort, Rebeca Mut, Ovidi 4, David Pastor, Borja Penalba, Marta Rius, Toti Soler, Andreu Valor, Feliu Ventura, Mireia Vives i Ana Zomeño.

La majoria dels temes seran versions de cançons d'altres artistes, però també hi haurà qui toque composicions pròpies. En el repertori sonaran grups com Al Tall, Carraixet, Obrint Pas, la Gossa Sorda, Aspencat o solistes com Lluís Llach, Maria del Mar Bonet, Ovidi Montllor, Carles Dénia i Feliu Ventura.

El recital s'emetrà gratuïtament però tindrà sistema de taquilla inversa i el total de la recaptació anirà a parar als músics participants. El número de compte és: ÉS44-2100-0700-1202-0005-9677