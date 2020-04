Así puedes reciclar los envases de JustEat para disfrutar del 'delivery' de forma responsable

En solo un clic, podemos disfrutar de nuestro restaurante favorito desde el sofá de casa. Gracias al delivery, no hay día de la semana en el que no podamos pegarle un buen bocado a una hamburguesa estilo americano acompañada de unas patatas fritas, a una pizza de masa crujiente con extra de queso o a una bandeja de sushi variado (ya que aún se nos resiste prepararlo en casa). Pequeños placeres culinarios -que combinan a la perfección con una sesión maratoniana de nuestra serie favorita- que, sin embargo, conlleban una responsabilidad. Y, no, no hablamos de que hay que disfrutar con moderación de estas delicias que rompen con la rutinaria alimentación de la Operación Bikini.

A menudo, la comida que pedimos a domicilio se entrega en envases de plástico o cartón a los que, rara vez, se les da un segundo uso. Una práctica poco responsable a la que, sin embargo, podemos poner remedio. Además de asegurarnos de cuáles son los que podemos volver a utilizar, debemos separar, debidamente, el packaging por materiales y reciclarlos en su lugar correspondiente.

Así que, si quieres darte un capricho y disfrutar de tus platos favoritos, pide un JustEat, aunque sin olvidarte de tu responsabilidad: además de poder solicitar el servicio de entrega sin contactono te olvides de reciclar de forma correcta los envases de tu comida a domicilio tras haberla disfrutado. ¡Qué aproveche!

¿Que te apetece comer hoy? ¡En JustEat lo tienen! Freepik

Tres tips para reciclar los envases del ‘delivery’

1 Reutiliza Hay ciertos platos que lleguen en buenas condiciones hasta tu casa requieren de envases tipo táper. Estos pueden guardarse para reutilizarlos en otro momento y para que tu madre puede llenarlos con sus mejores recetas y, de esta forma, no tenga que pedirte una y otra vez que le devuelvas todos sus envases.

2 Limpia el 'packaging' El queso de la pizza que se queda en el cartón, la salsa del plato de pasta que queda en el táper y el chocolate que queda en el envase del postre son solo algunos de los restos que hay que intentar eliminar a la hora de reciclar y antes de separar en el contenedor adecuado. En este sentido, también debe ser precavido y no tirar las salsas por el fregadero para evitar problemas con las tuberías.

3 ¿Dónde reciclo este envase? Las cajas de pizzas, las de noodles o las de hamburguesa se reciclan en el contenedor azul siempre y cuando no estén manchados de grasa. Si pides cervezas artesanas a domicilio o algún postre, puede que vengan en envases de cristal, así que estos, si no se pueden reutilizar, al contenedor verde. Los envases de las ensaladas, de los platos de pasta, del sushi y de otras rectas que no puedas volver a usar irán en el amarillo.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de JustEat y otras plataformas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.