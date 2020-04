Simón, sobre los paseos de los menores: "No tendría sentido que los supermercados volvieran a masificarse"

El director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, ha advertido este miércoles durante la rueda de prensa posterior a la reunión del comité de gestión técnica del nuevo coronavirus que "lo peor sería proponer una medida que no pudiéramos implementar correctamente". Así se ha pronunciado al ser preguntado sobre los paseos que se permitirá realizar a los menores de 14 años a partir de este domingo, pero en una condiciones que el Gobierno todavía no ha detallado.

El doctor Simón se ha mostrado comprensivo con el "agobio" que pueden generar "expectativas cortadas", en relación al anuncio y posterior rectificación del Ejecutivo a cuenta de estos paseos, que en principio se plantearon como acompañamientos a los recados que ya se permite realizar a los adultos.

El experto ha insistido en que "lo que nosotros planteamos tiene que ser factible e implementarse correctamente. Desde el punto de vista epidemiológico, nos interesa eliminar la transmisión. Hemos conseguido eliminar el riesgo de colapso, aunque en algunas CC AA estuvimos muy al límite. Lo peor sería proponer una medida que no pudiéramos implementar correctamente". Simón ha dicho que medidas como las salidas de los niños y niñas, de colectivos vulnerables o para hacer deporte "siempre han estado sobre la mesa", pero ha advertido de que permitir "todas a la vez nos pondría de nuevo en una situación crítica". En este sentido, ha defendido que "no hay un calendario porque dependerá del efecto que produzca implementar cada una de ellas".

¿Pasear con los dos progenitores?

Asimismo, Simón ha declarado que "no tendría sentido que los supermercados volvieran a masificarse", ha dicho Simón, quien ha opinado que "si las familias pueden sacar ellos solos a sus hijos, a lo mejor pueden no llevarlos al supermercado", si bien ha insistido en que no supone un riesgo excesivo si se mantienen las distancias recomendadas (1,5 metros). Según Simón, "un núcleo familiar que está viviendo junto en su domicilio durante todo este periodo supone el mismo riesgo de transmisión en su casa que en un sitio donde estén ellos solos". Por ello -ha asegurado- "pasear ellos solos no supone un riesgo ahora mismo siempre y cuando no se junten con otras familias".

Respecto a si un adulto podrá salir a pasear con un niño o más, Simón se ha remitido a lo que establezca la orden que dictará el ministro de Sanidad, Salvador Illa, el próximo sábado. "Ahora mismo no podría decirle si se limitará a un niño o dos, será la orden la que lo decida"

En cualquier caso, las condiciones en las que los menores podrán salir a la calle se especificarán en la orden que publicará el Ministerio de Sanidad, para la que desde este martes se están manteniendo reuniones "y van a durar unos días". Simón, no obstante, ha dicho que espera que al menos algunas recomendaciones de los expertos sí estén incluidas en la guía final, aunque no ha dado más información al respecto.

"Verano sin fiestas"

Otra pregunta dirigida al doctor Simón planteaba la posibilidad de "un verano sin fiestas". El epidemiólogo ha explicado que hasta que en España no se garantice que el sistema sanitario es capaz de absorber nuevo rebrotes, que aumente su capacidad de detección precoz y de diagnóstico (e identificación de los contactos), "no se puede pensar en ninguna opción de transición". "Para cuando garanticemos estas tres condiciones, se podrán empezar a plantear una posible transición", que ha deseado que sea "pronto" pero se ha negado a dar fechas porque considera que "ahora sería imprudente".

"Si todos entienden que la responsabilidad de controlar la epidemia es cada vez mayor en el ámbito individual y no en el colectivo, más garantías tendremos de controlar e incluso hacer desaparecer la transmisión", ha indicado Simón.

Estudio de seroprevalencia

Sobre el estudio de seroprevalencia de la población, el director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, ha dicho que la metodología está "muy bien preparada". "Por su diseño, nos permite valorar la situación actual y la transmisión de las próximas semanas. Faltan aspectos logísticos de coordinación con las Comunidades Autónomas pero se va a iniciar en escasos días (dos, tres o cuatro días)", ha augurado.

Simón ha expuesto que de esta investigación se podrán obtener "resultados preliminares" desde el final de la primera semana de desarrollo. Al contrario que este martes, cuando afirmó que este estudio no será el "valor único" para basar la fase de desescalada, este miércoles Simón ha asegurado que será "suficiente para reorientar las medidas de control en caso necesario". Aportará, ha continuado, "información interesante" que nos "permite empezar a trabajar en los planes de transición".

"Verificar el descenso"

Según las últimas cifras aportadas este miércoles por el Ministerio de Sanidad, los casos de Covid-19 en España se han elevado a 208.389, lo que supone 4.211 más en las últimas 24 horas y un 2,1 por ciento de incremento. En cuanto a las muertes, que este miércoles se han registrado 435 más que el martes, ascendiendo la cifra a las 21.717 personas fallecidos, el experto ha aseverado que esta semana se está teniendo una evolución "más favorable" respecto a la semana pasada, si bien ha reconocido que sigue habiendo un número "importante" de muertos por Covid-19 y que el objetivo es reducirlo "lo máximo posible".

Fernando Simón ha sostenido que está observando un "descenso importante en la transmisión" pero que "queda verificar y garantizar ese descenso". Mientras tanto, ha dicho, hay que continuar con un "control importante para implementar medidas de alivio y reducir las restricciones de la movilidad". "Tenemos que garantizar que la capacidad asistencial no sufra como hasta ahora" e implementar "sistemas de detección precoz que identifiquen cualquier señal que nos haga pensar que podemos volver a sufrir brotes e implementar medidas de control".

De momento no se está observando un repunte de casos por el fin del permiso retribuido recuperable

"Hasta ahora la consigna era quédate en casa, era una consigna dura pero relativamente sencilla. Dentro de poco tendremos situaciones que serán más complejas", ha advertido.

Minimizar los riesgos individuales

Preguntado por el repunte de los casos, el doctor Simón ha explicado que se debe a que "detectamos más y de forma más precoz". Asimismo, Simón ha advertido de que "nos tenemos que concienciar para que a medida que las medidas restrictivas se vayan levantando, los comportamientos individuales de riesgo sean los mínimos posibles".

Simón ha asegurado que de momento no se está observando un repunte de casos por el fin del permiso retribuido recuperable, y ha señalado que la tendencia continúa siendo descendente a pesar de que "estamos haciendo muchas más pruebas PCR y pruebas serológicas, que sí se están reflejando en los datos". Si los fallecimientos han subido este martes y miércoles es debido, ha explicado, al retraso de las notificaciones durante el fin de semana, que suele ajustarse el martes "y a veces incluso el miércoles".