Sánchez prorroga la alarma hasta el 9 de mayo con menos apoyos en el Congreso y críticas casi unánimes a su gestión

El Congreso ha vuelto a aprobar este miércoles a una nueva prórroga el estado de alarma que empezó el 15 de marzo y se prolongará así al menos hasta el 9 de mayo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha obtenido luz verde del Congreso para extender un confinamiento “necesario” para seguir combatiendo el coronavirus, pero ha vuelto a ver cómo sus apoyos parlamentarios siguen disminuyendo. Este miércoles, JxCAT ha cambiado la abstención por el ‘no’, como Vox y la CUP, en una votación que ha salido adelante con 269 votos a favor; 60 votos en contra y 16 abstenciones. Ha salido adelante, pero más votos negativos que la segunda prórroga y en medio de críticas a la gestión del Gobierno de la crisis del coronavirus por parte de todos los grupos del Congreso que no forman parte de su Gobierno.

Con esta tercera prórroga, el confinamiento se prolongará hasta el 9 de mayo, aunque en el Gobierno no se descarta que tenga que haber una nueva extensión, hasta alrededor del 24 de mayo. La posibilidad, aún no confirmada, la ha suscitado el propio Sánchez, al situar en “la segunda mitad de mayo” el momento en el que el Gobierno espera poder iniciar la siguiente fase, de desescalada. Según ha dicho, será "lenta" y con máxima precaución para "no dar pasos en falso".

Antes, Sánchez no ha descartado que a la luz de la evolución de la pandemia el confinamiento pueda flexibilizarse para otras actividades. “Si va reduciéndose el peligro, se irán modificando el estado de alarma”, ha dicho, a lo que el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha aprovechado para pedir que se permite “realizar actividad física o una apertura escalonada de negocios”.

Criterios de la OMS

Está por ver cómo y cuándo podrá empezar a acometerse, dado que Sánchez ha asegurado que el Gobierno se guiará por los seis criterios de desescalada que ha fijado la OMS, cuando de momento solo ha podido garantizar que solo uno se cumple ya plenamente. Según ha dicho, la transmisión del virus deberá estar “controlada”, “identificadas las personas infectadas” y el sistema de salud deberá “estar en condiciones de detectar mediante tests cada nuevo caso” y trazar a personas en contacto con él. También deberán estar “bajo control total” los lugares con más riesgo de infección, los centros hospitalarios y las residencias de mayores, y deberá haberse puesto en pie un “sistema de control de personas procedentes de otras zonas para evitar contagios importados”. Asimismo, se requerirán “medidas estrictas preventivas” en centros de trabajo y educativos y que la población “disponga de información completa” de las medidas de higiene y distanciamiento social, el único requisito que Sánchez ha podido garantizar este miércoles, gracias a un comportamiento de los ciudadanos que “está siendo ejemplar”.

Sobre el resto, el presidente ha admitido que España aún “camina en la dirección para lograr”controlar el virus en todo el país, que ya se están distribuyendo millones de tests y tests rápidos a las comunidades, negocia con empresarios y sindicatos medidas de seguridad laboral y trabaja “a nivel nacional e internacional” para implantar un sistema de control de personas.

El paseo de los niños

En lo más inmediato, el presidente ha subrayado este miércoles que de momento la prórroga del estado de alarma incluye ya un primer alivio, relativo a que los niños puedan salir a pasear, algo que ayer provocó una jornada de rectificaciones en el Gobierno que ningún grupo del Congreso se ha resistido este miércoles a recordarle y reprocharle como un ejemplo más de los errores de su gestión del coronavirus.

Antes, Sánchez había intentado justificarse admitiendo que “es verdad, pecamos de prudentes”, pero eso no evitó la cascada posterior de críticas. “Con nuestros hijos no se juega”, le ha espetado el líder del PP, Pablo Casado. “Dejen ya de improvisar”, ha reclamado el portavoz de Ciudadanos Edmundo Bal. “Una cosa es que se controlen estos paseos, pero no creo que limitar que acompañen a sus progenitores a la compra sea la mejor idea”, ha dicho por su parte el portavoz del PNV.

Lluvia de críticas

En todo caso, los paseos que a partir del domingo podrán empezar a dar los menores de 14 días ha sido más bien una anécdota en la lluvia de críticas y advertencias que ha escuchado Sánchez este miércoles por parte de todos los grupos parlamentarios. Han quedado fuera el suyo, el PSOE, y también Unidas Podemos, el de su socio de coalición que este martes sí se unió a la polémica. En el Pleno, su portavoz Pablo Echenique no ha continuado pero no se ha resistido a señalas las "enseñanzas" que habrá que sacar de la crisis, sobre el sistema sanitario o el cuidado de los más vulnerables.

Frente las criticas, este miércoles Sánchez se ha excusado. "Estamos aprendiendo a marchas forzadas, a tomar decisiones en muy poco tiempo".

Como es habitual, PP y Vox han tenido el tono más elevado en contra de Sánchez y el Gobierno. Casado ha comunicado que su grupo votaría a favor de la prórroga pero ha instado al presidente a “cumplir con su parte” y a pedir “disculpas por sus errores” en la gestión de la crisis. Le ha reclamado también que "aproveche esta confianza parar gobernar al servicio de todos los españoles".

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha vuelto a pedir la dimisión de Sánchez como única manera de "salvar vidas, empleos e incluso la Constitución y la democracia". Ha dicho del Gobierno que son "muy capaces de convertir España en una gigantesca cárcel chavista que funcione con cartillas de racionamiento".

“El Gobierno ha llegado tarde a esta crisis y lo ha hecho bastante mal”

Ciudadanos ha continuado este miércoles con su “mano tendida” a acordar con Sánchez, con existencias y con la crítica que ha resumido su portavoz Edmundo Bal: “El Gobierno ha llegado tarde a esta crisis y lo ha hecho bastante mal”. La crítica ha sido tan generalizada este miércoles en el Congreso que hasta Más País y Compromís han acompañado su “sí” a la prórroga con reproches. “Vamos a votar que sí aunque en la gestión sigue habido errores de bulto”, ha dicho el portavoz de la formación valenciana, Joan Baldoví.

Transferir la "desescalada" a las comunidades

Por su parte, los partidos nacionalistas e independentista de la Cámara se han unido este miércoles para exigir a Sánchez que pase el relevo a los gobiernos autonómicos, que deben encargarse ya de gestionar la "desescalada" con sus propios criterios y en función de sus circunstancias.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, le ha pedido que “las comunidades recuperen desde ya sus respectivas competencias” y y también desde Cataluña, Laura Borràs le ha advertido en nombre de JxCAT que “el virus sí entiende de gob eficientes e ineficientes”. Ha afirmado que la gestión del de Sánchez es “manifiestamente mejorable” y ha insistido en que “permita que cada territorio gestione” la desescalada.

También lo han pedido Bildu, el BNG y el PNV, cuyo portavoz ha lanzado una advertencia a Sánchez. Si dentro de unas semanas vuelve a pedir otra prórroga del estado de alarma sin haber puesto en manos de los gobiernos autonómicas y sus presidentes la gestión de la desescalada, los nacionalistas vascos no la apoyarán.

A pesar de ello, Sánchez ha descartado transferir la competencia del desescalado a los Gobiernos autonómicos. Será "asimétrica" y en función de las circunstancias concretas de los territorios -no de "comunidades- pero Sánchez ha dejado ver que seguirá bajo la batuta del Gobierno central, con "criterios homogéneos".

Como concesión, ha recordador a estos grupos que el Gobierno ha pedido a contar con un experto por cada comunidad autónoma a los que escuchará para elaborar los “marcadores” para la “desescalada”.

Junto a ello, ha intentado hacer un guiño al estado autonómico planteando algo que, al mismo tiempo, puede tener el efecto de romper la unidad dentro del PP. Dos días después de pactar con Casado una comisión parlamentaria para buscar un acuerdo de estado postCovid-19 que excluye a otros actores, Sánchez ha insistido en que gobiernos autonómicos y municipales también tiene que formar parte de un eventual pacto.