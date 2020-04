Entrevista a Maite Pagaza: "El Gobierno tiene que dar ejemplo y la transparencia ha de ser excepcional"

Son tiempos complicados y turbulentos, y la UE intenta estar a la altura. Tras varias semanas, la reacción desde Bruselas parece haber llegado. La eurodiputada de Ciudadanos, Maite Pagaza, atiende a 20minutos para comentar los avances logrados y avisar de los riesgos que se corren si no se acierta en las medidas y en los mensajes.

¿Cómo valora el trabajo que está haciendo el Parlamento Europeo en esta crisis?

Creo que después del primer momento de shock, complicado de gestionar, vimos clarísimo que somos la representación de los europeos y tuvimos que dejar aparcados otros temas. Lo más importante era centrarnos en todo lo que pudiéramos hacer en esta crisis. Que se trabajara bien. Somos también una fuerza de choque en cada una de las comisiones para ver lo que es importante en cada una de ellas. Nos hemos adaptado lo más rápido que hemos podido. Tenemos que poner el alma. No hemos trabajado nunca tan intensamente.

¿Cree que desde fuera se reconoce del mismo?

Estamos haciendo un trabajo extraordinario, con discusiones bien entendidas de las que van saliendo las distintas visiones del norte y el sur, pero también surgen compromisos. Aquellos que creemos que solo se sale adelante si estamos juntos somos muchos más y estamos tirando de los que no lo ven tal claro. Necesitamos una visión amplia. Los grandes retos se están resolviendo en la medida de lo posible de forma transnacional.

¿Qué podemos esperar del Consejo Europeo de este jueves?

Espero que se coja la oportunidad que ha dado el Parlamento Europeo, hemos dado una opción de que pueda desatascar la situación con los bonos de recuperación. Son una muy buena solución entre lo que pide el norte y lo que pide el sur, de hecho España va a defender esa postura. Esta fórmula puede generar un estímulo para unos presupuestos bien dotados con los que minimizar el populismo, tanto en el norte y en el sur. Puede ser histórico.

La solidaridad, precisamente, ha de extenderse a otros aspectos. ¿Se está atendiendo a los grupos vulnerables durante esta crisis?

Tendría que haber sido más inteligente la gestión de esta crisis. Esto es algo que nunca debe repetirse. Pero sobre la marcha hemos ido aprendiendo también sobre la marcha de la importancia del estímulo afectivo, aunque sea por videoconferencia. Estamos con el intergrupo de discapacidad, con reuniones con la ONCE o con el Cermi, hemos llevado el tema de los duelos dignos a la comisión de peticiones para que esto no vuelva a ocurrir. Hay grupos que son los primeros que nos tienen que proteger y los primeros que tienen que ser protegidos. Estamos aprendiendo con mucho dolor.

Estos días se ha endurecido la polémica sobre el supuesto control del Gobierno a ciertas informaciones en las redes sociales. ¿Preocupa esto en Bruselas?

El tema de la desinformación hay que matizarlo mucho. La opinión pública está muy polarizada y se pierden los detalles. La desinformación nos preocupa a todos desde hace tiempo, porque hay injerencia extranjera y con estos tiempos tecnológicos es mucho más posible de otras potencias. Si se debilita un estado miembro o varios, la propia democracia se puede debilitar. Si el populismo echa raíces la democracia se debilita.

Cs ha propuesto la creación de observatorio europeo de derechos y libertades en tiempos del Covid, ¿por qué?

Esto es clave. Que haya un buzón de denunciantes seguro y una protección especial para que los periodistas no puedan ser acosados. Tiene que haber medidas especiales para que el acceso a información sensible no perjudique a quienes acceden. Y que todo lo que se recoja de una forma firme, sin conflictos de intereses. Hay que ser extremadamente rigurosos porque ahora se pueden hacer muchas trampas. La democracia corre mucho riesgo.

¿Hay un recorte de libertades por parte de Moncloa?

Lo que está claro es que los poderes tienen que tener una transparencia excepcional y no pueden confundir lo que es Estado y lo que es Gobierno. La orden que ha circulado de la Guardia Civil es errónea. En estos tiempos hay que aclararlo todo muy bien, porque la línea es muy fina. Lo primero es que nos vacunemos contra la gente que nos quiere intoxicar, da igual de donde venga. Hay que tener mucho cuidado con todo lo que significa control por parte del Gobierno, que es arte y parte. Hay que hacer una gran pedagogía democrática y el Gobierno tiene que dar ejemplo y tiene que ser mucho más claro.

¿Ve factible que se traslade al plano nacional la unidad vista la pasada semana en la Eurocámara?

Esto es algo multifactorial, y a nosotros se nos ve menos, aunque estamos influyendo mucho en la política nacional. Hay muchas cosas que son transnacionales pero que quizás no son tan importantes para el voto en España. Aquí somos muchos y aquí nadie puede llegar a embarrar tanto como se puede dar en la política nacional. Aquí no hay mayorías, y por eso hay una cultura en la que sabes que nunca vas a sacar el cien por cien. Es verdad que yo del pasado mandato a este veo un juego un poco más sucio, pero no llega para nada a lo del Congreso. Hay muy poco oxígeno. Si lo europeo se viera más, lo nacional mejoraría.

Da la sensación de que la UE está centrando las soluciones propuestas en el plano económico...¿Debe ser así?¿Se está descuidando la perspectiva social?

Creo que no, se están activando nuevas capacidades sociales. Que no colapse el sistema o no colapse la liquidez, que no haya desabastecimiento, tiene también una perspectiva social. Ya Juncker vio clarísimo que era necesaria una mayor perspectiva social y con la situación actual es obvio que la única manera de que el contrato social se cumpla.

¿Sigue siendo necesaria la UE?

Digámosle a la gente qué pasaría si no hubiera Comisión Europea o Parlamento Europeo. Es la importancia de lo común. Hemos buscado en cada rincón para ayudar ante el coronavirus. Si no tuviéramos todos esos mecanismos, estaríamos a la deriva. El coste de la no Europa es clarísimo. Tenemos que aprender todos, pero algunos de nuestros países son tan débiles políticamente...qué sería de ellos.

Qué sería de España si no hubiera UE. Tenemos que dejar de echar las culpas a otros y entender que tenemos que aprender de esa solidaridad. Nuestro país tiene muchos héroes, si las instituciones funcionaran mejor, no necesitaríamos tantos héroes.