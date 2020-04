El minuto de silencio en el Congreso que despista al Gobierno

"Quisiera pedir un minuto de silencio por los más de 20.000 muertos". Con estas palabras Pablo Casado descolocó al Gobierno al pisar por primera vez la tribuna del Congreso en el pleno de este miércoles para prorrogar, de nuevo, el estado de alarma. El presidente del PP dio el paso después de que no lo hiciera Pedro Sánchez en su intervención.

La presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, accedió y los diputados y diputadas presentes en el Hemiciclo guardaron escrupulosamente los sesenta segundos de silencio en homenaje a las víctimas de la pandemia. Lo normal es que estos gestos se pacten en la Junta de Portavoces y se realicen al inicio de la sesión, como ocurrió la semana pasada. Esta vez no fue así.

Tras ese instante, Pablo Casado continuó con su mensaje. Para ver la "dimensión" de este "drama", Casado ha señalado que han tenido jornadas con "más víctimas que cinco atentados del 11-M" y han muerto "más personas que soldados aliados en el desembarco de Normandia". Dicho esto, ha afeado a Sánchez que en su intervención en el pleno no haya hecho referencia a los fallecidos, que ya superan los 22.000. "Eso no es causal y me atrevo a decirle sin acritud que eso no es moral. Así no se puede seguir. Esto no va bien", ha proclamado.

A pesar de esto, el PP apoya la prórroga del estado de alarma, pero pide a Sánchez que "cumpla con su parte" porque los populares están "cumpliendo" con la suya. Casado, de hecho, parafraseó a Maura: "Por mí no quedará". Para el presidente de los populares, es el momento de que el Ejecutivo sea "eficaz" porque "la paciencia de los españoles tiene un límite".

Además ha echado en cara a Sánchez que haya reconocido que "no sabe a ciencia cierta cuántos españoles han muerto por coronavirus". "No es de recibo que una nación que se respeta a sí mismo sea capaz de contar a sus muertos", le ha espetado. Y ha advertido al presidente que si la crisis es "algo simétrico y global" como sostiene, "por qué se ha ensañado" con nuestro país.

Tras insistir en que el PP está apoyando al Gobierno para "salvar vidas y no para arruinar España", ha saludado que Sánchez haya aceptado crear una comisión en el Congreso para tomar medidas ante la crisis, "renunciando a la trampa" de esa mesa de reconstrucción" y "extraparlamentaria". Sin embargo, ha afeado al jefe del Ejecutivo que no se haya referido a esa comisión en su discurso y ha dicho que espera que no sea "otro banzado".