Rufián pide a Sánchez reanudar la mesa de negociación de Cataluña

El Gobierno prepara desde hace días el calendario de desconfinamiento y los problemas que existían en España antes de que el coronavirus los dejara en segundo plano comienzan a asomar de nuevo. La crisis territorial de Cataluña es uno de ellos, y este miércoles el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, pidió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que reanude la mesa de negociación sobre este asunto en cuanto termine el estado de alarma.

Así lo planteó Rufián este miércoles en el pleno del Congreso, reunido para vetificar la extensión del confinamiento hasta el próximo 9 de mayo. El portavoz de ERC anunció que, como ya hizo su formación en el último pleno, se abstendrán. Pero, además, instó a Sánchez a retomar la negociación en cuanto la situación se calme. "Y no más tarde de junio de este año", le señaló.

Con unas elecciones catalanas en el horizonte, aunque aún sin fecha, y con un JxCat que cada vez se aleja más del Gobierno también en lo relativo a las medidas de confinamiento, ERC necesita mantenerse en un punto intermedio entre ambos. Y de ahí que Rufián retomase una de las críticas que, desde Cataluña pero también por parte de partidos nacionalistas de otros lugares como el BNG, se está haciendo al Gobierno últimamente: la de aprovechar el estado de alarma para una supuesta "recentralización".

Con "oportunismo recentralizador", ustedes "han optado por el ordeno y mando y la bunkerización", espetó Rufián a Sánchez, a quien le dijo que "la recentralización agrava" la pandemia y empeora los datos. "Necesitamos un tratamiento quirúrgico de la crisis", "descentralizado", y eso "pasa porque las comunidades recuperen desde ya sus competencias", denunció el portavoz de ERC.

Asimismo, y como lleva semanas haciendo, Rufián cargó contra la suspensión del confinamiento total de hace unos días. "No tiene ningún sentido que no se pueda ir a un velatorio, pero sí se pueda ir en metro, que la gente se pueda seguir pidiendo hamburguesas por Deliveroo pero no puedan enterrar a sus padres", espetó el portavoz republicano, que aseguró que la única explicación que encuentra es que el Gobierno esté "manejando con una mano los datos del virus y con la otra el teléfono de la patronal".

"De las seis condiciones de la OMS para flexibilizar el confinamiento, España no cumple ni una", así que "no abran la mano", pidió. Porque, según argumentó Rufián "sólo hay algo peor que un confinamiento, y es dos confinamientos", una situación a la que España puede encaminarse si se suspenden antes de tiempo las medidas de excepción.

Rufián también criticó los últimos vaivenes del Gobierno en relación al permiso para que los niños puedan dar paseos, que el Ejecutivo tuvo que rectificar en apenas unas horas después de la polémica suscitada tras el anuncio inicial. A su juicio, es necesario establecer "franjas horarias" para que los menores salgan a la calle, y también zonas de juego donde puedan mantener la distancia de seguridad.