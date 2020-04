Diez razones por las que leer -y releer- 'El Principito'

Si hoy volviese a aparecer aquel pequeño niño rubio que cuidaba una rosa y se cuestionaba el mundo con sus preguntas sería, casi, octogenario: el 6 de abril de 2020, 'El Principito', la obra que hizo internacionalmente famoso al escritor francés Antoine de Saint-Exupéry, cumplió 77 años.

A pesar de tener menos de 100 páginas, es uno de los libros más leídos de la Historia, junto a obras mundialmente conocidas como 'Don Quijote', 'La Biblia', 'Cien años de soledad' o el 'Diario de Anna Frank'. Y no solo eso: sus enseñanzas no entienden de fronteras culturales, la prueba de ello está en que la obra ha sido traducida a más de 250 lenguas y dialectos, incluido el latín.

Su secreto? Desde una dulce e inocente mirada, 'El Principito' es una lección de vida, tanto para niños como para adultos. No importa que lo leyeras durante tu infancia, que lo hagas con frecuencia o que todavía no lo hayas hecho. Sus lecciones no caducan, por lo que cualquier momento es bueno para conmoverse y encontrarse a uno mismo entre las palabras de Antoine de Saint-Exupéry.

Entre todas ellas es difícil hacer una selección pero, si hubiera que dar 10 razones por las que leer -y releer con el paso de los años- las enseñanzas del pequeño príncipe, bien podrían ser las siguientes 10 frases extraídas del texto original que, cada cual, puede interpretar a su manera.

1. "Me pregunto si las estrellas se iluminan con el fin de que algún día, cada uno pueda encontrar la suya".

2. "Es mucho más difícil juzgarse a uno mismo, que a los otros.

Si lo consigues, es que eres un verdadero sabio".

3. "Caminando en línea recta no puede uno llegar muy lejos".

4. "Bebo para olvidar que me avergüenzo de beber".

5. "Los baobabs antes de ser grandes, empiezan por ser pequeños".

6. "Cuando uno está muy triste son agradables las puestas de sol. Un día vi ponerse el sol 43 veces".

7. "Tendré que aguantar dos o tres orugas si quiero conocer las mariposas"

8. "Todas las personas mayores fueron al principio niños, aunque pocas de ellas lo recuerden".

9. "Este es para mí el paisaje más bello y más triste del mundo".

10. "Solo con el corazón se puede ver bien; lo esencial es invisible a los ojos".

El Principito. Amazon

Consigue la versión para libro electrónico por menos de 6 euros o en físico, tapa dura o blanda.

¡Únete a nuestra newsletter!

¡No te olvides de apuntarte a nuestra newsletter para no perderte todas las iniciativas e historias de estos días!