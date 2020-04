Casado confirma el apoyo a la prórroga pero pide a Sánchez asuma sus propuesta porque "no sabe salir de esta"

Pactos, acuerdos, conversaciones, reproches, acercamientos. Entre Pablo Casado y Pedro Sánchez ha habido de todo la última semana. El presidente del PP intervino este miércoles en el Congreso en el pleno sobre una nueva prórroga del estado de alarma en plena crisis del coronavirus. "Me duele España", comenzó diciendo, pero tiene claro que esto "no es una guerra como le gusta decir al Gobierno", sino una "catástrofe en vidas humanas" y una "hecatombe económica". Para el presidente popular, "todos los españoles ya hemos perdido demasiado". Y es que el Ejecutivo, "no sabe salir de esta crisis". Eso sí, el PP confirmó su apoyo a la prórroga.

"No son curvas ni picos, son familias rotas, vidas truncadas antes de tiempo", comentó, y reprochó al presidente del Ejecutivo que no hiciera mención a las víctimas. "Eso, señor Sánchez, no es moral". Fue ese el punto en el que empezó a criticar su gestión, porque "no es capaz de contar" a los muertos durante esta pandemia. Tras la cita inicial a Miguel de Unamuno, Casado cargó sus quince minutos en la tribuna de reproches. Encadenó preguntas sobre los porqués de la complicada situación en España.

"¿Cuántas vidas hubiéramos salvado si no se hubieran ocultado las alertas por una agenda ideológica, para llegar a los actos del 8 de marzo?", se cuestionó el líder de la oposición, antes de añadir que el Ejecutivo "ha sido incapaz" de comprar material sanitario. También censuró la falta de test, la ausencia de resultados y la "tardanza" a la hora de dar respuestas. "¿No son conscientes de que solo con test masivos se puede desescalar?", espetó.

El desconfinamiento de los niños fue otro de los puntos de crítica por la "descoordinación" del Consejo de Ministros. "Va a dejar a un ministro limitar nuestras libertades", porque "su Gobierno pone la propaganda por delante", continuó. Y acusó al Gobierno de "incompetencia". El presidente del PP lanzó en este sentido un aviso: "Los españoles están cumpliendo, ya es hora de que el Gobierno cumpla con ellos".

Tuvo tiempo Casado también de abordar la delicada situación económica. De nuevo consideró que el Ejecutivo es "incompetente" en esa área, por la falta de ayudas y de avances. Y alertó de las malas previsiones. "Vamos a pensar que haya españoles que no necesitan esa renta mínima", contó. "Hay dos formas de no dejar a nadie atrás: que nadie avance o que todos avancemos, y esa última es la que nosotros proponemos".

"No es de recibo que no se pueda dar una paga extra a los sanitarios". Pablo Casado defendió así sus propias propuestas, al tiempo que pidió a Pedro Sánchez que no busque "chivos expiatorios" en la UE porque esta "va a ser muy generosa". Además, los asuntos de financiación, esgrimió el popular, tienen que ver con la "credibilidad". El PP, prosiguió, "no sabe de propaganda" pero sí de "gestionar crisis económicas".

En otra parte de su intervención, Pablo Casado miró al "control de la información" porque "así es como mueren las democracias". Sobre las palabras del general Santiago, el presidente del PP miró a las palabras de Marlaska o de Celáa, pero también a la labor del CIS. "¿Por qué TVE adoctrina a nuestros hijos?", se cuestionó también la oposición.

No huyó Casado del tema pactos. "El PP ya ha hecho su pacto" y ha sido "más generoso que nunca". Con esas palabras, defendió la postura de los suyos: "Nosotros le hemos apoyado, es el presidente con más poderes y hemos sido más leales que sus socios, que le vuelven a dejar tirado, pero usted no me ha contestado a nada" de lo que planteó el pasado lunes. "Le hemos pedido humildad y transparencia". Y Casado terminó: "No podemos formar parte de la orquesta mientras se hunde el barco".

Casado ejerció así su turno de respuesta después de que Pedro Sánchez defendiera en la Cámara la gestión del Gobierno en esta pandemia. El presidente fue más "optimista" que semanas atrás, y dio cuenta tanto de la labor del Ejecutivo como las últimas reuniones del Consejo Europeo. "La desescalada será lenta, porque tiene que ser segura", comentó el presidente.

En el otro extremo, el de la crítica feroz, se situó Santiago Abascal. El líder de Vox sostuvo que el Gobierno "es el peor de la historia" porque "solo piensa en sí mismo". En este sentido, acusó a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias de "enterrar a miles de españoles" y de querer "acabar con la democracia". De este modo, se negó a apoyar la prórroga del estado de alarma.