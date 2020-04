Isabel Pantoja reaparecerá en televisión desde Cantora y en horario de máxima audiencia

No está pasando por su mejor momento. Como prácticamente todo el país, Isabel Pantoja lleva confinada en su casa desde que se decretara el Estado de Alarma por la pandemia del coronavirus.

Sin embargo, y al contrario que el resto de las caras conocidas, colegas y no tanto de la profesión, en todo este tiempo de cuarentena ella no ha aparecido ni siquiera de manera virtual en ningún espacio televisivo. Aunque eso tiene las horas contadas, ya que la tonadillera ya prepara su reaparición en la pequeña pantalla.

Según publica Look, la cantante reaparecerá en Informativos Telecinco 21 horas, uno de los espacios de más audiencia del canal principal de Mediaset. Será una conexión en directo desde su finca y durante la charla hará gala de su buena relación con el presentador y, a la postre, su entrevistador, Pedro Piqueras.

"Muy asustada"

Hace unas semanas, la tonadillera entró por teléfono en Sálvame para hablar de cómo está viviendo ella toda esta situación. Con un tono muy bajo y reconociendo que estaba "asustada" y "muy triste", Pantoja declaró que se encuentra confinada en su casa de Cantora: "Estoy como todo el mundo, en casa, esperando a que pase esta pesadilla".

"Llevo aquí desde el día 7 [de marzo] y no porque me cueste trabajo, me gusta mucho estar en mi casa pero con esto que está pasando, me cuesta. No puedo abrazar ni besar a mis hijos. Estoy sintiendo muchísimo no poder dar el pésame de gente que se ha ido ya", reconoció la artista, que reconoció sentirse "impotente".

"Yo estoy muy mal, no tengo ganas de nada, solo de que se acabe esta pesadilla. Yo lo único que deseo es que todo el mundo esté bien, que estemos en casa y mantengamos la calma. Yo tengo fe en que se acabe pronto, no sé qué pronto será", declaró.