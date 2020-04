El Congreso vota este miércoles la prórroga del estado de alarma y el rechazo puede superar el 17%

Es la tercera prórroga que pide el Gobierno para el estado de alarma que se decretó el pasado 14 de marzo y a cada intento ha ido encontrando más contestación. La primera vez no tuvo votos en contra, pero hace dos semanas ya se encontró con el rechazo de Vox y de los antisistema de la CUP, a los que ahora se suman los independentistas de Junts.

JUNTS, DE LA ABSTENCIÓN "POR RESPONSABILIDAD" AL "NO"

La formación que lidera Carles Puigdemont se había mantenido en la abstención en las dos últimas prórrogas, pese a pedir "un mayor rigor y celeridad en el plan de confinamiento", ahora suman a sus críticas la estrategia del Gobierno para la relajación del confinamiento y las declaraciones del domingo del jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil, ya que según Junts "todo parece indicar que se están vulnerando derechos fundamentales como la libertad de expresión".

De ahí el cambio de voto de la abstención al 'no' de los ocho diputados de Junts, que reclaman la devolución de las competencias a la Generalitat y que el desconfinamiento se haga "siguiendo el plan que los expertos han elaborado para la Generalitat", según ha exigido su portavoz parlamentaria, Laura Borràs. Los independentistas catalanes insisten en que el decreto del estado de alarma es "un 155 sanitario que prioriza la recentralización en lugar de la eficiencia" para combatir al Covid-19.

De su lado, la CUP volverá a rechazar la ampliación del estado de alarma porque no comparte la decisión del Ejecutivo de haber reactivado la actividad no esencial y porque sigue manteniendo que la gestión que está haciendo de esta crisis sanitaria es "digna del peor capitalismo", como le reprochó su diputada, Mireia Vehí, a Sánchez en el último debate en el Congreso, donde advirtió: "No nos dejan más remedio que volver a las calles".

VOX YA HA LLEVADO AL SUPREMO A SÁNCHEZ

Se da por hecho que también Vox repetirá en el voto en contra del anterior debate. Los de Santiago Abascal no han desvelado aún el sentido de su voto, pero públicamente siguen manteniendo que el Gobierno que comparte el PSOE con Unidas Podemos debe empezar por dimitir, a lo que este lunes han añadido una querella en el Tribunal Supremo contra el presidente Pedro Sánchez y su Ejecutivo por los "delitos de imprudencia grave con resultado de muerte", "lesiones por imprudencia grave" y "delitos contra los derechos de los trabajadores por omisión de las medidas de seguridad".

Pese a aumentar el número de diputados que rechazan esta nueva ampliación del estado de alarma, el decreto de prórroga volverá a salir adelante porque, además del PSOE y Unidas Podemos, también han anunciado su respaldo al menos el PP, Ciudadanos y Más País. Y la última vez recabó además el voto a favor del PNV, Compromís, BNG, UPN CC-NC, Foro Asturias, PRC y Teruel Existe. De su lado, Esquerra Republicana (ERC) y Bildu se decantaron por la abstención.

Eso sí, los grupos parlamentarios tendrán de nuevo la opción de poder presentar propuestas de resolución al decreto del Ejecutivo, que serán votados en la misma sesión plenaria. En el debate de la última prórroga no se aprobó ninguna de las iniciativas planteadas por la oposición.

PRIMERA PRÓRROGA CON NUEVAS CONDICIONES

Hasta la fecha, el Gobierno mantenía el estado de alarma en las mismas condiciones, si bien esta vez añadirá la posibilidad de que los niños puedan salir de casa a partir del próximo día 27 de abril con una serie de condiciones que debe concretar el Ejecutivo en su solicitud al Congreso.

El debate de la tercera prórroga, que llevará el estado de alarma hasta el próximo 10 de mayo, tendrá lugar en vísperas de que se ponga en marcha la comisión del Congreso donde se prevé que se negocien los futuros pactos para la reconstrucción social y económica del país. El Gobierno ha delegado en el Congreso la decisión de poner fecha y definir el formato del diálogo, pero la Mesa de la Cámara que preside Meritxell Batet, que precisamente se reúne este martes, necesita de cierta unidad de acción de los grupos para tomar esa medida, que en todo caso no puede ser unilateral.