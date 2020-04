Zaragoza.- El sector del libro ofrece online, este 23 de abril, entrevistas y recomendaciones de autores

A causa del confinamiento de la población por la pandemia del coronavirus, las actividades del Día del Libro de la capital aragonesa se van a desarrollar a través del Canal Youtube 'Libros en Zaragoza' y de las redes sociales de la Feria del Libro -Instagram, Twitter y Facebook- a partir de las 11.00 horas.

La programación está accesible en la web 'feriadellibrodezaragoza.com', en la pestaña Día del Libro 2020 y se ha creado el 'hashtag' #FeriadelLibro para su difusión, ha explicado el vicepresidente de la Comisión Permanente del Libro de Zaragoza (COPELI), César Muñío, en declaraciones a Europa Press.

Según ha contado, todo el sector se ha sumado "y estamos muy satisfechos" porque los participantes "están siendo generosos subiendo vídeos" por lo que ha animado a la ciudadanía "a interesarse y ver todo lo que hemos preparado".

El objetivo es "paliar" la imposibilidad de estar en la calle el 23 de abril, como cada año, para celebrar el Día del Libro, una actividad que tenía cada vez "más participantes" y que hacía que el espacio del Paseo de Independencia y la plaza Aragón "se quedaran pequeños".

Muñío ha aclarado que el Día del Libro no se ha anulado, sino que se ha pospuesto, igual que va a ocurrir con la Feria del Libro. "Todavía no tenemos clara la fecha" porque dependerá de como se realice el desconfinamiento de la población y si bien el gremio de Cataluña ha propuesto el 23 de julio y "esa fecha está ahí, es precipitado" concretarla hasta no saber cómo se va a desarrollar la desescalada.

APOYA A TU LIBRERÍA

El vicepresidente de COPELI ha dado a conocer otra iniciativa que se ha puesto en marcha la semana pasada en el portal '