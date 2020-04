Alcalde Bolaños destaca la solidaridad "ejemplar" de sus vecinos, a veces incluso "difícil de gestionar"

En una entrevista con Europa Press, Valverde ha explicado que esta actitud de los bolañegos ha hecho que haya "más de 200 personas" cosiendo mascarillas con material facilitado por una empresa local, hasta tal punto que ha sido "difícil" poder aprovisionarlas de dicho material "porque no hay" suficiente para abastecer a tantos voluntarios.

Del mismo modo, ha puesto de relevancia la disposición de los ciudadanos a participar en las labores de desinfección de las vías públicas, con tantas personas queriendo implicarse que han tenido que "ir rotando para poder contar con todo el mundo". "La actitud está siendo francamente sorprendente y denota lo buenos que somos en general y las ganas de ayudar a los demás cuando se producen estas situaciones. Estoy agradablemente sorprendido", ha añadido.

Por todo ello, el primer edil bolañego ha calificado de "ejemplar" la actitud de sus vecinos durante el más de un mes que ha transcurrido desde que comenzase el confinamiento por la declaración del estado de alarma aunque, eso sí, también con casos puntuales "que ha habido que reprochar y sancionar".

Sin embargo, ha reconocido que los primeros momentos de la epidemia fueron los más difíciles en Bolaños de Calatrava, sobre todo por la "incertidumbre" del momento, ya que el Ayuntamiento tomó medidas "antes que otras administraciones" y siguiendo el ejemplo de otros consistorios, tales como la suspensión de actividades que implicaban contacto social.

Aunque para él, los peores momentos han llegado coincidiendo con el mayor número de fallecimientos de personas de la localidad por el COVID-19, especialmente de las personas más jóvenes. "Han sido momentos difíciles por saber de primera mano que personas que han perdido la vida han muerto solas y han sido enterradas solas, y que esas familias no los han podido acompañar", ha explicado.

"LA SOCIEDAD ES CAPAZ DE AUTOPROTEGERSE"

Miguel Ángel Valverde ha considerado que, a pesar de la dureza del momento, pueden extaerse "muchas lecciones" sobre esta situación, entre las que ha destacado cómo la sociedad "es capaz de autorganizarse y autoprotegerse". "Hay tantos dirigentes con actitudes mesiánicas que parece que sin su concurso no tendríamos futuro, pero la sociedad es capaz de garantizarse esa autoprotección", ha reafirmado.

Del mismo modo, cree que la epidemia ha demostrado la necesidad de "destinar los recursos necesarios" a los servicios esenciales para que "no corran ningún riesgo". Igualmente, ha hecho hincapié en la importancia de ser "previsores", considerando que ha habido "exceso de confianza, soberbia o negligencia" para "anticipar situaciones que se estaban produciendo en otros países".

Por su parte, tanto en su papel como alcalde como a nivel personal, ha señalado que la situación le ha servido para aprender a "priorizar aquellas cosas que son importantes". "Es un aprendizaje que me he llevado, centrarse primero en aquellas cosas esenciales. Parece algo de perogrullo pero no siempre lo entendemos", ha añadido.

EL PAPEL DE LOS AYUNTAMIENTOS, NECESARIO

En cuanto al futuro, Valverde cree que los ayuntamientos no tendrán "un papel principal" en la futura recuperación económica tras la crisis, ya que las medidas macroeconómicas "deben ser nacionales". Unas medidas que, ha apuntado, deben ser "rápidas y ágiles".

Sin embargo, sí cree que el papel de las entidades locales va a ser necesario con decisiones como aplazar impuestos municipales para "favorecer que no se dedique una liquidez insuficiente" al pago de estas tasas, o también a la hora de arbitrar medidas para sectores castigados como la hostelería o el comercio.

En este sentido, ha destacado iniciativas que ya ha llevado a cabo su equipo de Gobierno en Bolaños de Calatrava como eliminar la liquidación por la ocupación de la vía pública para las terrazas de la hostelería u otras medidas en tasas y subvenciones directas a las actividades que más sufren la crisis por el cierre total de su actividad.

Finalmente, el alcalde ha querido terminar con un mensaje de ánimo para sus convecinos. "De esta situación vamos a salir todos juntos, muy reforzados como sociedad", ha manifestado, pidiendo continuar con ánimo para "volver a reencontrarnos cuando todo pase".