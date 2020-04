Carlos Sobera y su enérgico cierre de 'Supervivientes': "A vencer al virus y a la madre que lo parió"

Carlos Sobera despidió de una forma muy enérgica y sorprendente la entrega de este martes de Supervivientes: En tierra de nadie, acordándose de la situación de confinamiento por coronavirus.

El presentador se dirigió a cámara y exclamó: "Ya sabéis, buenas noches, hasta el martes, resistimos, no salimos de casa y a vencer al virus y a la madre que lo parió. Esta es la clave".

¡Apagamos el plató de #TierraDeNadie9! 🌖 Con este mensaje de @carlos_sobera nos despedimos 💪🏼❤️ GRACIAS por estar al otro lado un día más ¡Seguimos en casa y nosotros contigo! 🏡 #EnCasaConSupervivientespic.twitter.com/9ELJENLght — Supervivientes (@Supervivientes) April 21, 2020

Confusión con Hugo Sierra

Además, en la entrega de esta semana, donde Albert Barranco fue el concursante salvado y Yiya, José Antonio Avilés y Nyno Vargas son los concursantes nominados a salir del programa el jueves, Sobera vivió una curiosa confusión con Hugo Sierra.

En la celebración de la salvación del extronista, se pudo ver a Sierra dirigirse fuera del plano, entonces el presentador comentó que "creo que le ha gustado a todo el mundo menos a Hugo".

Pero lo que había hecho el uruguayo era ir a por la peluca de Yiya, y cuando escuchó a Sobera exclamó: "No, no, no. Carlos, la tienes conmigo", mientras el presentador le pedía perdón, cantaba la canción Perdóname.

"Para nada, es que te había visto irte muy serio y he pensado mal, pero mira ves, prejuicio", admitió Sobera para zanjar el tema.