El actor Javier Rey, en 'El hormiguero': "Estudié para enfermero, pero serlo ahora me daría miedo y vértigo"

Tras entrevistar a Dani Martín, Pablo Motos dio paso a su segundo invitado de este martes en El hormiguero: Quédate en casa, Javier Rey.

El actor presentó su nueva serie, Mentiras, que protagoniza junto a Ángela Cremonte, y que se estrenó el pasado domingo en ATRESplayer PREMIUM.

El presentador recordó a su invitado que "estudiaste Técnico de Laboratorio porque querías ser enfermero. ¿Te has imaginado a ti mismo en esta situación trabajando en esa profesión?".

El actor afirmó que "no me lo he imaginado. Es una época de mi vida que tengo tan olvidada que me lo recordaron haciendo la promoción de la serie y me asusté".

Y añadió que "me dio miedo el hecho de que hay que ser muy valiente para ser ahora un sanitario, estar ahí, ir todos los días a currar, volver a tu casa con tu familia y levantarte al día siguiente para volver a lo mismo".

"Me dio miedo y mucho vértigo el tener que estar ahí porque es una responsabilidad gigante. La sanidad conmigo no se ha perdido nada, pero tienen todos mis respetos", concluyó Rey.

El actor también comentó con Motos y sus colaboradores que durante el confinamiento por coronavirus había innovado en la cocina "haciendo tortilla de coliflor, que no tenía buena pinta, pero estaba rica", afirmó entre risas.