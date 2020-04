Dani Martín, en 'El hormiguero: Quédate en casa': "Estoy más delgado que nunca y no puedo ir a la tele"

El cantante Dani Martín fue el encargado de darle un toque musical este martes a El hormiguero: Quédate en casa. El programa de Antena 3 conectó con el madrileño para hablar de su nuevo single, Los huesos, que acaba de estrenar durante el confinamiento y que interpreta junto a Juanes.

"¿Cómo estás maestro?", le preguntó Pablo Motos para comenzar la entrevista. Martín le contestó que "muy bien, en casa. Me siento afortunado de tener un jardincito, poder hacer deporte, componer...".

"Dentro de esta negatividad que estamos viviendo y de esta pesadilla, intento sacar un poco las cosas positivas", añadió el cantante. Trancas destacó, con ironía, que "te has dejado bigote, que eso siempre anima".

Martín señaló que "me están saliendo canas en la barba, estoy jodido, nunca las había tenido. No sé si es que ahora me miro más, pero me están saliendo". Y añadió que "también es que tengo 43 años...".

"Ahora que estoy más delgado que nunca no puedo ir a la tele, me jode. Siempre tengo cara de pan", afirmó el cantante.

Comentó que "me han salido dos movidas en la tripa, que no llegan a ser abdominales, pero no voy a poderlas enseñar este verano", mientras Trancas le animaba a que lo enseñara en pantalla, Martín se negó.

Cristina Pardo quiso saber que había hecho para "adelgazar durante el confinamiento" por coronavirus "que es algo que no está pudiendo hacer casi nadie". El cantante afirmó que era "porque me diagnosticaron intolerancia al gluten desde septiembre por lo que no hay otro motivo".

Motos añadió entre risas que "ha sido por la fuerza... Pero ahora tienes esa línea de Victoria's Secret que ya la sacarás". Posteriormente, tras un fallo técnico que obligó a volver a conectar con el cantante, Martín mostró algunos vinilos de su colección personal.