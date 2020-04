Críticas al actor Nacho Vidal por quejarse de los aplausos a los sanitarios: "Estas personas solo están haciendo su trabajo"

Nacho Vidal se ha convertido en el foco de la polémica este martes en Sálvame, programa en el que ha intervenido a través de una videollamada para charlar sobre la pandemia del coronavirus. El actor ha opinado sin pelos en la lengua sobre la labor de los sanitarios y la gestión de la crisis por parte del Gobierno.

El popular rostro de cine porno ha explicado que estos días se enfrenta a una considerable carga de trabajo en su almacén, ya que los pedidos de juguetes sexuales han aumentado desde que se decretó el estado de alarma. Por ello, ha aprovechado para opinar sobre la labor de los sanitarios en nuestro país, provocando una oleada de críticas en las redes sociales.

"Me sorprendo cuando razono lo que está pasando y veo que a las ocho todo el mundo se pone a aplaudir. No quiero menospreciar a nadie, pero no entiendo por qué se sale a aplaudir por algo a lo que todos tenemos derecho, porque lo pagamos con nuestros impuestos. Somos nosotros quienes pagamos a policías, a bomberos, a médicos...", ha apuntado.

Hablamos con Nacho Vidal para que nos cuente cómo está llevando el confinamiento. ¡¡Atentos!! pic.twitter.com/93UBTBDqSR — Sálvame Oficial (@salvameoficial) April 21, 2020

Debate con Jorge Javier Vázquez

"No tengo nada en contra, no sé de quién salió la idea de salir a aplaudir a las ocho a todas estas personas que lo que están haciendo es su trabajo. Cuando yo termine de hacer mi trabajo, por favor, que también me aplaudan", ha añadido Vidal antes de ser interrumpido por el presentador, Jorge Javier Vázquez: "Perdona, el trabajo de esas personas tiene otro componente, ellos se están jugando la vida y tú no", ha matizado.

Tras estas palabras, el actor se ha reafirmado en su opinión: "Todo el mundo sale a aplaudir al balcón, ¿pero qué pasa con todas esas personas que no tienen balcón? ¿A esos quién los está ayudando?". Sin embargo, el periodista ha vuelto a intervenir: "No podemos entrar en esa dinámica de si aplaudir o no. Estamos aplaudiendo a personas que se lo merecen".

Dardo al Gobierno

A pesar de las valoraciones de Vázquez, el actor continuaba criticando este tema, por lo que el presentador ha vuelto a salir en defensa de los médicos: "Se está aplaudiendo que durante muchos años, y con gobiernos de distinta ideología, se ha dotado de muy pocos recursos a unos sanitarios que deberían estar mejor pagados, en mejores condiciones y que en muchas ocasiones trabajan casi de forma milagrosa".

Ante este argumento, Vidal ha lanzado un dardo al Ejecutivo de Pedro Sánchez. "Por cierto, ¿a dónde va el dinero de las 700.000 multas que se están poniendo durante esta cuarentena? ¿Dónde está yendo el dinero de los impuestos que pagamos todos?", se ha quejado.

Finalmente, el presentador ha querido zanjar la conversación aportando un toque de humor. "¿Sabes quién tiene la culpa de esto? Los comunistas, que nos van a robar las casas y a nuestros hijos. Y a mí me van a robar el jardín", ha sentenciado Vázquez, entre risas.

Críticas en las redes sociales

El enfrentamiento no ha pasado desapercibido entre los espectadores del programa de Telecinco. Tanto es así que "Nacho Vidal" se ha convertido en trending topic en Twitter, recibiendo un aluvión de críticas de los usuarios.

Nacho Vidal diciendo que a el no le apluden, hijo es que un medico salva vidas y tu te sacas la polla y te la meneas

Nacho Vidal no entiende que los aplausos son de agradecimiento por todos aquellos que se están dejando la piel en cuidarnos a pesar de no tener todos los medios de protección para ello. — Sra.Pecas (@senorapecas) April 21, 2020

Nacho Vidal demostrando que la unica cabeza que tenía para ganarse la vida, a estas alturas ya tampoco le funciona...😏#LoEstamosConsiguiendopic.twitter.com/uGBgUkaz4o — Ignatius Reilly (@ignatiu_reilly) April 21, 2020

pero el nacho vidal este es imbécil o quépic.twitter.com/cIWQOSNEOO — 𝑚𝑒𝑙𝑖𝑓𝑢𝑜 ☾ (@kwanclat) April 21, 2020

Nacho Vidal dice que no entiende por qué aplauden a los sanitarios si "solo hacen su trabajo".



Cada quien que dedique su vida a lo que considere importante. Pero hay que estar muy mal para creer que un actor porno aporta al mundo lo mismo que un profesional de la salud. — VanessaVallejo (@vanesavallejo3) April 21, 2020