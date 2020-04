Madonna arrasa en Instagram durante la cuarentena: de su "fiesta en la cocina" a su divertido juego con huevos de Pascua

Madonna aprovecha el tiempo que le brinda la cuarentena por el coronavirus para contar cómo vive las semanas de confinamiento con su familia. A través de sus redes sociales, la cantante estadounidense publica divertidos vídeos y fotografías para sus más de 15 millones de seguidores, quienes la pueden ver en distintas facetas, ya sea bailando o buscando huevos de pascua.

Tanto es así que la artista no dudó en compartir este lunes en Instagram un vídeo donde aparece bailando al ritmo de la canción Seven Nation Army, de The White Stripes, acompañada de sus cuatro hijos: los más pequeños, David Banda y Mercy James, de trece años; y las gemelas Estere y Stella, de siete.

La cantante también pasa el aislamiento junto a Ahlamalik Williams, su pareja desde hace unos meses. El bailarín, de 25 años, está presente en algunas imágenes del perfil de la empresaria por lo que, probablemente, disfrutó de la "fiesta en la cocina" que compartió la artista, recibiendo hasta 53.000 'me gusta'.

Madonna, de 61 años, no parece estar pasándolo mal durante la pandemia. Y es que, además de bailando junto a los suyos, también se la ha visto jugando a encontrar los huevos de pascua, saltando en camas elásticas o practicando coreografías "para levantar el espíritu".

En esta línea, la artista también comparte imágenes de velas encendidas o imita su propio musical cantando letras de canciones inventandas, subiéndose unas medias y poniéndose un parche en el ojo. Además, Madonna escribe y cuelga vídeos en sus stories para desarrollar sus 'Diarios de la Cuarentena'.

La actitud de la autora de clásicos como Like A Virgin o Hung Up en este periodo divide a sus seguidores entre quienes apoyan su manera de divertirse y los que critican su falta de seriedad. En este sentido, el columnista de espectáculos Michael Musto afirmó recientemente que los contenidos de Madonna en Instagram son "de lo peor jamás visto".