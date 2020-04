Los libros en castellano que regalar o regalarse este Sant Jordi en casa

Pasar este Sant Jordi 2020 confinados no es excusa para adentrarse en el gran placer de la lectura descubriendo algunas de las novedades que editoriales y autores hubieran promocionado intensamente esta Diada de haberse podido celebrar en la calle. A pesar del estado de alarma y el confinamiento de la población, las principales librerías y editoriales permiten poder hacerse con títulos ya sea para regalar o para consumo propio. Y ya sea para recibir este jueves en casa o para poder recoger personalmente una vez se vaya volviendo a una ciertanormalidad.

Madre. Ada Castells.

Tras la muerte de su madre, llega a Sara una libreta que resume las memorias de los dos últimos años de la difunta: fiestas, joyas, bailes y la relación con sus tres hijas. La novela de Ada Castells (Barcelona, 1968) mezcla las sensaciones encontradas que provocan las memorias, el reencuentro, la venganza y la reconciliación.

Navona

192 páginas

16 euros

Terra Alta. Javier Cercas.

El crimen y la investigación policial se juntan en la novela de Javier Cercas (Cáceres, 1962). Situada en la comarca de la Terra Alta, versa sobre la investigación de un joven policía tras el asesinato, con atroces torturas, de los propietarios de la empresa Gráficas Adell. La obra se convierte en una reflexión sobre el valor de la ley, la posibilidad de la justicia y la epopeya de un hombre que busca su lugar en el mundo.

Planeta

384 páginas

21,90 euros

Y Julia retó a los Dioses. Santiago Posteguillo.

La novela histórica llega de la mano de Santiago Posteguillo (Valencia, 1967), mezclando la traición y el drama familiar, que hace peligrar el poder de la emperatriz Julia. Además es diagnosticada con cáncer. El enfrentamiento entre sus dos hijos aboca a la dinastía de Julia al colapso. Y, en medio del caos, nace una historia de amor capaz de superar todas las fuerzas imposibles.

Planeta

792 páginas

22,90 euros

La vida desnuda. Mónica Carrillo.

Hace un par de meses Mónica Carrillo (Elche, 1976) ganaba el Premio Azorín de novela 2020 con la obra La vida desnuda. La novela es la historia de Gala en su viaje a los secretos de la familia. Un recorrido que comienza con el viaje que emprende la protagonista para despedirse de su abuela Rosario. Gala destapará lo que envuelve a sus padres, a su hermano y a su tía.

Planeta

288 páginas

20,50 euros

La madre de Frankestein. Almudena Grandes.

Un joven psiquiatra que vuelve a España tras el exilio en 1939. Ese es el dibujo más simple del protagonista de la obra de Almudena Grandes (Madrid, 1960). Germán Velázquez vuelve para trabajar en el manicomio de Ciempozuelos y allí se reencuentra con Aurora Rodríguez, una parricida paranoica que le fascinó a los trece años, y conoce a una auxiliar de enfermería, María Castejón, que le atrae enseguida. Germán y María quieren huir de sus pasados y darse una oportunidad.

Tusquets

560 páginas

22,90 euros

A corazón abierto. Elvira Lindo.

Elvira Lindo (Cádiz, 1962) homenajea a la generación de los que permanecieron en España en la inmediata posguerra para “concentrarse en vivir”. La narradora de la historia cuenta la apasionada y tormentosa relación de sus padres. Cada capítulo narra las luces y las sombras de un pasado convertido en literatura.

Seix Barral

384 páginas

20,90 euros

La chica de nieve. Javier Castillo.

Javier Castillo (Málaga, 1987) sitúa sus letras en el Nueva York de 1998. Concretamente en la cabalgata de Acción de Gracias. Kiera Templeton, una niña de 3 años, desaparece en la multitud. En el año 2003 sus padres reciben una cinta e VHS con la grabación de la niña jugando en una habitación desconocida. Una estudiante de periodismo inicia una investigación paralela y se topa con las grandes incógnitas de la vida de Kiera.

Suma

18,90 euros

El chico de las bobinas. Pere Cervantes.

Nil Roig es un pequeño que en la Barcelona de 1945 se pasa el día en bicicleta llevando bobinas de películas. Con 13 años es el testigo de un crimen en el portal de su casa. El asesino huye después de amenazarlo de muerte. El moribundo le entrega a Nil un cromo de un actor de cine de la época, un objeto perseguido por un excomandante de la Gestapo, y pronuncia el nombre de “David”, el padre desaparecido del pequeño. Nil se empeña en resolver un secreto por el que pagará un precio muy alto. Pere Cervantes (Barcelona, 1971) nos acerca un thriller nostálgico, cargado de emotividad y misterio.

Destino

544 páginas

20,90 euros

Casas y tumbas. Bernardo Atxaga.

Bernardo Atxaga (Asteasu, 1951) también tiene en su novela a un niño como protagonista. Un niño que regresa, a su pueblo, sin habla, desde un internado en el sur de Francia. La recupera por su amistad con dos hermanos gemelos y por algo extraño que descubren en un canal. Todo esto, en los últimos días del franquismo. Años después, llegan todos los cambios al pueblo: música, televisión, correo electrónico... La vida avanza y los protagonistas se ven envueltos en una trama de venganza.

Alfaguara

424 páginas

20,90 euros

Sidi. Arturo Pérez Reverte.

Una historia de guerreros, de "rostros curtidos de viento" y de arrugas en torno a los ojos, cobra vida en la obra de Arturo Pérez Reverte (Cartagena, 1951). Jinetes que se persignaban antes de entrar en un combate y vendían su vida o muerte por el pan. Luchando con crueldad y muriendo con sencillez.

Alfaguara

376 páginas

20,90 euros

La vida a ratos. Juan José Millás.

En este título el lector es tan protagonista como el narrador, ya que descubre un secreto que, en la ficción, ha sido creado para que solo lo conozca el que lo escribe. Y este es el diario de un personaje de nombre Juan José Millás (Valencia, 1946) que se muestra como se muestra alguien cuando nadie le ve. Todo parece normal (amigos, familia, paseos por la ciudad...) hasta que, a la vuelta de la esquina, aparece lo extraordinario.

Alfaguara

480 páginas

19,90 euros

El mapa de los afectos. Ana Merino.

Ana Merino (Madrid, 1971) ganó la 76ª edición del Premio Nadal con el relato de la vida de Valeria, una joven maestra que tiene una relación con un hombre, Tom, treinta años mayor. En ese mismo pueblo, Lilian desaparece mientras su marido está en la otra punta del mundo, en clubs de alterne. El azar de los acontecimientos cruza las historias de los habitantes de este pequeño pueblo a lo largo de más de dos décadas.

Destino

224 páginas

20 euros

Seguiré tus pasos. Care Santos.

Reina recibe una llamada informándole de que ha aparecido una carta repleta de secretos que su destinataria nunca leyó. Al mismo tiempo, alguien pretende abrir la tumba de su padre, José Gené, muerto en extrañas circunstancias hace más de cuarenta y cuatro años en un pueblo de los Pirineos. La historia de su padre llevará a la protagonista a enero de 1939, cuando las tropas de Franco tomaron Barcelona. La obra de Care Santos (Mataró, 1970) reflexiona sobre la necesidad de saber la verdad de nuestro pasado.

Destino

512 páginas

20,90 euros

Km 123. Andrea Camilleri.

La novela de Andrea Camiller (Porto Empedocle, 1925) empieza con un móvil apagado. Ester llama y Giulio no responde. Está siendo trasladado al hospital a causa de un accidente en el kilómetro 123 de Via Aurelia de Roma. Pero responde Giuditta, su mujer, que no sabe nada de quién es Ester. Además, un testigo afirma que el accidente ha sido un intento de asesinato. Un thriller rápido, de múltiples voces y que sumergen al lector en una trama de la novela negra contemporánea.

Destino

224 páginas

17,50 euros

Todo esto existe. Íñigo Redondo.

Íñigo Redondo (Bilbao, 1975) nos acerca a la fascinación mutua entre un hombre y una chica que se cruzan cuando la vida no les sonríe. En los años ochenta, Alexéi es un director de un colegio de Ucrania que no pasa por su mejor momento. Por las noches bebe hasta perder el sentido. Desde su despacho ve a los alumnos y empieza a fijarse en una chica que siempre anda sola. Ella le explica su realidad y él decide ocultarla en su piso.

Literatura Random House

384 páginas

19,90 euros

Un corazón demasiado grande. Eider Rodríguez.

Relatos de vida de una mujer que acepta la tarea de cuidar a su exmarido enfermo; de una familia marcada por las secuelas físicas tras un terrible incendio; de otra mujer que conserva en un bote el mioma que le fue extirpado; historias políticas del violento pasado del País Vasco... La autora, Eider Rodríguez (Errenteria, 1977), ha sido Premio Euskadi de Literatura.

Literatura Random House

288 páginas

18,90 euros

La forastera. Olga Merino.

Olga Merino (Barcelona, 1965) teje la historia de Angie, una mujer que vive atrincherada en una aldea del sur. Para los vecinos, es "la loca". Vive en un viejo caserón familiar entre el pasado y el presente. El hallazgo del cuerpo ahorcado del terrateniente de la comarca lleva a Angie a desenterrar secretos familiares y a descubrir el silencio que une a todos los vecinos del municipio.

Alfaguara

240 páginas

17,90 euros

Pequeñas mujeres rojas. Marta Sanz.

Pequeñas Mujeres Rojas es el cierre de la trilogía del detective Arturo Zarco. Paula Quiñones llega a Azafrán para localizar fosas de la Guerra Civil. Ese verano Paula mantendra correspondencia con Luz, la suegra del detective Zarco. Marta Sanz (Madrid, 1967) disecciona los relatos sobre la memoria. La violencia económica y cultural se encarnan en esta obra. "Ni esta novela ni sus hermanas son ortodoxamente negras, y, sin embargo, son más negras que el betún".

Anagrama

344 páginas

18,90 euros