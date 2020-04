Críticas a Violeta Mangriñán tras revelar que pagó 4.000 euros por su mascota: "Nos hicieron descuento"

La influencer Violeta Mangriñán y su novio Fabio Colloricchio dieron la bienvenida a Canela, su perra, el pasado mes de febrero. Desde entonces, los exconcursantes de Supervivientes publican orgullosos fotografías en familia junto al animal, de raza Pomerania, lo que ha provocado que los seguidores de la pareja se interesen por el precio de Canela, dato que ya ha desvelado Mangriñán.

La colaboradora de televisión ha compartido un nuevo vídeo en su canal de Mtmad explicando que pagaron un total de 4.000 euros por el cachorro: "A lo mejor no debería contestar a esta pregunta. No sé cómo rondan los precios en España, porque yo la compré en Italia. Nos costó 4.000 euros. Tengo que decir que nos hicieron descuento, así que no quiero pensar cuánto cuesta sin él".

La pareja anunció la llegada de su mascota el pasado 14 de febrero, cuando el argentino le regaló a su novia el animal por San Valentín. La noticia generó un gran revuelo entre los espectadores de Mediaset, que se mostraron contrarios a la compra de animales, y a quienes se sumó la ganadora de Gran HermanoSofía Suescun, quien animó en los platós y las redes sociales a recurrir a la adopción.

Debido a la polémica, Violeta Mangriñán se manifestó la pasada semana en la plataforma de vídeos para aclarar que en ningún momento solicitaron a su perra por Internet y que mucho menos se la enviaron a casa. La influencer apuntó que ella y Colloricchio "gastaron sus ahorros" en buscar al animal y que ella misma le devolvió el dinero a su chico. "Aunque se negó, le di lo que costaba la perra porque no acepté que me la quisiese regalar. Era algo que quería yo", confesó.

Tras saberse la cantidad que pagó, las redes sociales han continuado cargando contra la pareja al considerar que se trata de un precio desorbitado y que no es el método adecuado para traer una mascota al hogar. Entre las reacciones destaca la de una usuaria en Twitter: "Me pregunto que diferencia hay entre un perro de 4000€ y uno de 0€ y la única respuesta que obtengo es: lo subnormal que es su dueño", ha dicho, recogiendo hasta 31.000 'me gusta'.

Me pregunto que diferencia hay entre un perro de 4000€ y uno de 0€ y la única respuesta que obtengo es: lo subnormal que es su dueño. https://t.co/KeqfEMqy1a — warhol. (@warholgrrrl) April 20, 2020

Violeta compró a su perra por 4000€ en Italia solo por el capricho de tener una perra de raza y aquí en España miles de perros que se mueren en las protectoras porque nadie los adopta, dejas mucho que desear como persona @violetamngr03 — la papela 💫 SALVAR YIYA (@lapapela_) April 20, 2020

No solo os dedicáis al postureo y a hacer de este mundo un lugar más desigual, sino que encima promovéis la compra de individuos que sienten e instrumentalizáis sus cuerpos.



Qué pena de existencia @violetamngr03

Poco nos pasa. https://t.co/jAIkkYRXMe — Redes Antiespecistas (@RAntiespecistas) April 20, 2020

Es tonta. No es culpa tuya que hayan perros en perreras pero pudiendo adoptar uno de ahi lo tienes que comprar y encima por 4000 euros para creerte mejor o algo. PATÉTICA @violetamngr03https://t.co/MUlddq0MCU — Aaron Perez✈️🇮🇹 (@aaronperezot) April 21, 2020

@violetamngr03 tú di que si, comprendo perros como el señor Pelayo en lugar de adoptar. Y seguro que vino también en una caja de cartón o en una bolsa con agujeros. vergüenza que personas como tú sean personajes públicos y sirvan de ejemplo a mucha gente — Ruben Torres 🦁🤘 (@Ruben_mlsb) April 21, 2020