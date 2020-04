Pluges generalitzades i tempestats descarreguen ja a València i Castelló

Segons l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) la precipitació acumulada fins a les 14 hores en la seua xarxa i en la Confederació Hidrogràfica del Xúquer és de 15 l/m2 a Manises, 14 a Llíria i en l'aeroport de València, 13 a Pedralba i Quart de Poblet, 12 a Polinyà de Xúquer i Calles i 10 a Loriguilla, Algemesí i Torís.

Les precipitacions són generalitzades en la mitat nord de la província de València. De forma més dispersa també plou en zones de Castelló i hi ha tempestats al Baix Maestrat, prop d'Alcalà de Xivert.

Per la seua banda, el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat ha difós un butlletí informatiu en el qual adverteix del risc nivell groc per pluges i tempestats en tota la província de Castelló i en l'interior nord i litoral nord de la de València. Per al dimecres s'espera un risc per fenòmens costaners nivell groc en el litoral sud de la província de València i el litoral nord de la província d'Alacant.