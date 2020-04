L'Audiència ordena reobrir la investigació per la mort d'un home que fugia de la Policia a Peníscola

El tribunal ha estimat un recurs de l'acusació particular i ha revocat el sobreseïment provisional del procediment, que va ser acordat al març del passat any per un jutjat de Vinaròs, segun ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

La Sala entén que s'ha de completar la instrucció amb la pràctica de diverses diligències: un informe del Servici de Criminalística de la Guàrdia Civil sobre l'arma elèctrica emprada pel policia local investigat, el requeriment de diversa documentació i la declaració d'un testimoni.

La causa es va iniciar per un possible delicte d'homicidi imprudent per la defunció d'un home quan era perseguit per una dotació de la Policia Local de la localitat de Peníscola en la zona de la fortalesa del casc vell sobre les 3.00 hores la matinada com a sospitós de participar en diversos delictes de robatori amb força en les coses que s'acabaven de cometre i pel que els agents havien sigut alertats.

La mort es va produir quan trobant-se acorralat l'home en una plataforma pegada a una muralla fortificada que hi ha un fortí, en la zona denominada 'el bufador', va caure des d'una altura de 8,35metres, colpejant-se violentament contra el sòl i va patir un greu traumatisme cranioencefàlic que li va originar la mort poc després malgrat les atencions mèdiques rebudes.