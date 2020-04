Una odisea por todo el planeta para regresar a España, el segundo foco mundial del coronavirus

Angola, Guatemala, Irak, Jamaica, Laos, Uzbekistán, Islandia… No importaba a qué zona del mapamundi se mirase hace un par de meses, porque en prácticamente todas había españoles, o bien de vacaciones, o bien estudiando, o bien trabajando.

Muchos de ellos decidieron quedarse donde estaban, pero otros tantos, cuando se dieron cuenta de que el brote de coronavirus no iba a ser ni localizado ni pasajero, pusieron rumbo a España pese a ser el segundo país del mundo con más casos positivos.

Unos 24.000 han podido volver tras solicitar ayuda al Mecanismo Europeo de Protección Civil o a las embajadas o consulados desde más de 70 países distintos. Otros, se han tenido que buscar la vida.

Pero ¿qué motivos empujan a alguien a querer regresar al segundo foco mundial de la pandemia? Tantos como personas han vuelto. Estos son solo algunos de ellos.

Recuerdos de un golpe de Estado

Junio del 2009. Aquel mes de aquel año, Honduras sufría un golpe de Estado. En el país centroamericano se encontraban entonces Jéssica Mongé y su marido, que acababan de tener un bebé. “Hubo un toque de queda. Fueron solo cinco días, pero no se podía salir para nada, bajo ningún concepto. Me acuerdo de la angustia que sentía cuando veía que se me acababa el agua y no podía salir a comprar”, cuenta en el presente esta mujer de 43 años, de nuevo confinada, aunque esta vez por una pandemia global.

Cuando el coronavirus comenzó a propagarse por el planeta, Jéssica estaba en Cuba, donde reside desde hace una década con su pareja y sus dos hijos de 11 y 3 años. Es la coordinadora de la ONG Save the Children de la nación isleña. Allí el número de contagiados es radicalmente inferior al de España (unos 1.300 casos versus 230.000 a fecha de 27 de abril), pero su instinto le pidió refugiarse en su país de origen, España, el segundo con más coronavíricos del mundo.

Jéssica Mongé, coordinadora de Save the Children en Cuba. CEDIDA

“Seguramente si yo no hubiese pasado por lo de Honduras, me hubiera quedado, porque tenía comida, un apartamento cómodo con conexión para estar en contacto con mi familia, los niños podían estar al aire libre... Además, sanitariamente Cuba está más acostumbrada a pasar momentos de emergencias, como por ejemplo con el dengue. Pero el factor psicológico me pesó”.

Aparte de su experiencia en Honduras, los “¿y si…?” comenzaron a sonar en su cabeza: “¿Y si alguno de los miembros de la familia enferma y nos llevan a todos a un centro de confinamiento? ¿Y si mi madre, de 70 años, o mi abuela, de 90, necesitan algo y no puedo viajar a España?”.

Su marido le hizo una pregunta que le ayudó a tomar una decisión. “Me dijo: 'Qué prefieres, ¿irte y pensar que no había hecho falta irte o quedarte y pensar que tendrías que haberte ido?'”. Jéssica cogió un vuelo con los dos niños. Ahora están los tres en una casa que su familia tenía vacía. Su esposo sigue al otro lado del Atlántico. “No sabemos cuándo nos vamos a volver a ver”.

Cuando un papel te impide ayudar en los hospitales

Argentina es el octavo país más grande del mundo. En total, tiene 3.761.274 kilómetros cuadrados de superficie, más de siete veces lo que abarca España (506.030 km2). Allí las distancias se atajan con vuelos o, en su defecto, con coche. Justina y Diego acababan de vender el suyo. Lo mismo con los muebles de la casa que tenían alquilada desde hacía dos años, que también habían abandonado. Lo tenían todo planeado desde diciembre: el 26 de marzo volvían a España a vivir, a comenzar una nueva vida. El coronavirus les truncó los planes por completo.

“Nos pilló en pelotas a nivel de infraestructuras con las que uno tiene que vivir. Tuvimos que acelerar los trámites para regresar y patear el balón hacia delante, como se dice en Argentina”, cuenta por teléfono Diego, economista de 36 años.

Diego, de 36 años y economista, y Justina, de 32 y médica. CEDIDA

Sin casa en la que poder organizar el regreso a España, encontraron refugio en la vivienda de los padres de Justina, que viven en Neuquén, una provincia perteneciente a la Patagonia, ubicada a 1.200 kilómetros de Buenos Aires. “Tuvimos que quedarnos encapsulados en casa de mis suegros casi un mes y esperar una oportunidad de salida”.

Cuando la encontraron, la odisea fue extenuante: 24 horas de autobús hasta Buenos Aires, con unos seis controles de gendarmes. Noche en un hotel concertado con la embajada (el resto de hoteles están cerrados) y, por último, viaje hasta el aeropuerto, con más controles. Con todo, consiguieron cruzar el océano. Ahora están en una casa que los tíos de Diego tenían libre.

"Somos pocos los médicos que sabemos manejar ventiladores”

Con el altavoz puesto, Justina explica que les “pilló el toro”: “Cuando uno se va de un país, hay un montón de trámites que hay que hacer, como cerrar cuentas, darse de baja de servicios… Seguimos pagando teléfono, luz, gas, internet… y aún no nos hemos podido dar de baja”.

Esta mujer, de 32 años, es médica. Cursó todos sus estudios en España y se había desplazado a Argentina para formarse en anestesia cardíaca. Ahora, de regreso, no puede ejercer porque le falta la Apostilla de la Haya, que es una hoja que acreditaría la validez de sus documentos. “En Argentina están todas las oficinas cerradas, no lo puedo obtener”.

Le ha explicado al Colegio Oficial de Médicos de Madrid su situación y le han asegurado que “van a consultar a ver si hay alguna alternativa, pero en principio las condiciones para matricularse siguen siendo las mismas”. “Es muy extraño estar viviendo todo esto ahora mismo desde mi casa”, lamenta.

“Aunque ahora mismo mi especialidad, la actividad quirúrgica, está parada porque solamente se están operando las cosas que no puedan esperar, somos pocos los médicos que sabemos manejar ventiladores”, prosigue esta médica, que desea echar una mano a sus compañeros en una situación tan excepcional.

"O te vienes o te vienes"

Ángela Romero sufre una cardiopatía desde pequeña. Al igual que Diego y Justina, llevaba dos años viviendo en Argentina con su novio. Ambos estaban estudiando, ella Odontología. En cuanto estalló la crisis de la Covid-19, lo primero que hicieron fue informarse de si el seguro médico les daría cobertura. “No cubrían nada relacionado con la pandemia”, indica Ángela, de 23 años.

“Mi madre, que me ha visto desde pequeña en médicos, al ver que no cubrían nada me dijo: ‘O te vienes o te vienes’”. Y eso hicieron, volver. “Era nuestra salud o nuestros estudios”.

Ángela Romero, estudiante de Odontología en Argentina, junto a su pareja. CEDIDA

La misión principal era que Ángela volviese a casa sana y salva. En una farmacia cercana a su residencia, les explicaron a los empleados su delicada situación. “Tras contarles mi caso, me dieron una de las mascarillas que protegen más”.

En el aeropuerto, su novio estuvo "muy pendiente de que no tocase nada”. Estuvieron alerta durante todo el trayecto. “Durante el vuelo evité quitarme la mascarilla más que para beber agua o comer”.

Ahora ya en casa, procura pasar más tiempo en su habitación y no compartir vasos, cubiertos, etc. con su familia. Por suerte, ninguno de los dos ha presentado síntomas.

Sueños que se quedan en 'stand-by'

Muchos estudiantes que estaban cursando erasmus o aprendiendo idiomas en el extranjero han visto cómo una etapa con la que siempre habían soñado se ha visto interrumpida. Aún queda la incertidumbre de si temporal o definitivamente.

Es el caso de Héctor Farfán, de 26 años, que se había ido a Australia durante 15 meses para aprender inglés y buscar algún trabajo que le diese dinero para recorrer un país que se encuentra en la otra punta del globo.

Héctor Farfán, de 26 años, había ido a Australia a aprender inglés, trabajar y viajar. CEDIDA

Aunque las medidas restrictivas no eran tan contundentes como en España, las clases ya no eran presenciales, y “uno no se va a 20.000 kilómetros para estudiar online”, comenta Héctor por teléfono. Su objetivo de viajar también se había chafado: “Todos los estados habían cerrado sus fronteras y algunos parques naturales y playas habían cerrado”.

Todo ello, sumado a que cada vez había menos vuelos, le hizo tomar la decisión de volver a mitad de la experiencia. “Quedarte allí suponía saber que lo ibas a tener muy difícil para volver en caso de que a ti o a tu familia les pasase algo”.

Álex Fernández, de 21 años, no se había ido tan lejos. Estaba pasando su último año de Publicidad y Relaciones Públicas haciendo un erasmus en una ciudad al norte de Londres. Cuando las imágenes de supermercados desabastecidos en España comenzaron a difundirse por los medios de comunicación, en la universidad inglesa les decían que se quedaran, “que eso no iba a pasar allí”.

"Es duro pasar de vivir solo la vida loca de estudiar y hacer lo que quieres a vivir con los padres sin salir de casa”

Pero los planes del virus eran otros, y al poco tiempo las clases presenciales se cancelaron en el Reino Unido. Álex, con ayuda de sus padres, empezó a buscar vuelos para volver, a pesar de que en la ciudad donde se alojaba apenas había casos. En un día se hizo con los billetes.

Ya en el aeropuerto de Londres, se dio cuenta de que había estado "viviendo en una burbuja” al ver “a gente con gafas de buceo, mascarillas, las cafeterías cerradas…”. Recuerda cómo “la gente corría hacia el avión porque tenía miedo de no poder entrar”.

Álex Fernández, de 21 años y estudiante de Publicidad y Relaciones Públicas CEDIDA

Ahora, de nuevo en casa, admite que "es un poco duro pasar de vivir solo la vida loca de estudiar y hacer lo que quieres a vivir con los padres sin salir de casa”. Aun así, está “más contento” de haber vuelto.

Si bien Álex recibió un golpe de realidad al venir a España, a Jaime Acedo, de 22 años, le pasó lo contrario. Estaba haciendo el quinto año de Medicina de erasmus en Florencia. Como Italia fue golpeada por el virus antes que España, sabía que la estampa de estanterías vacías en los supermercados solo iba a durar unos pocos días. “Cuando llegué les dije a mis padres que tranquilidad, que no nos íbamos a quedar sin comida”.

Lo que Jaime no se esperaba es que esto fuese a durar tanto. De hecho, tenía planeado ir a las Fallas de Valencia, luego pasar unas semanas con sus padres en Madrid y a continuación regresar a Florencia. También tenía programados viajes, muchos viajes: “Jordania, Nápoles, Cerdeña… Llevaba toda la vida habiendo deseado vivir lo que estaba viviendo, y después de cinco años de tortura estudiando Medicina…”. Todo se redujo a volver a casa de sus padres.

Jaime Acedo, de 22 años, estudiante de Medicina. CEDIDA

El confinamiento también le ha privado de otra de sus grandes pasiones: hacer ejercicio al aire libre: “Soy muy deportista y me encanta salir a correr, ir al campo, disfrutar del sol”. Echa de menos tener un balcón.

Ahora su hermana y un piano le hacen el confinamiento más llevadero. Es consciente de que sus circunstancias podrían ser mucho peores, pero pide que “se entienda la situación de cada uno”.