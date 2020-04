CSIF exigeix a Educació que reprenga les dos adjudicacions a la setmana de places docents

El sindicat demana a l'administració que no deixe alumnat "desatès i sense docent" i ha tramitat una queixa pel que considera una "insuficient contractació de personal".

CSIF assenyala en la protesta presentada davant la Conselleria que "l'actual estat d'alarma regulat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, estableix en el seu article 9 que durant el període de suspensió es mantindran les activitats educatives a través de les modalitats a distància i "en línia". Del mateix recorda que "l'article 27 de la Constitució espanyola estableix el dret a l'educació".

Continua relatant que Conselleria va paralitzar l'adjudicació prevista per al 17 de març i que, des d'aleshores, no havia cobert baixes de personal docent. Educació ha anunciat que durà a terme una adjudicació setmanal -que tindrà lloc, per primera vegada, aquest divendres 24-, la qual cosa a CSIF li pareix "insuficient", per la qual cosa insisteix a reclamar tornar a les dos que s'han desenvolupat durant tot el curs.

"Una substitució sense cobrir una setmana implica que diversos grups i un nombre important d'alumnat no puguen rebre la formació necessària que garanteix la pròpia Constitució. Queda poc més d'un mes i mig lectiu i una o diverses setmanes sense docent i sense classes pot ser un llast difícilment superable per a l'alumnat el curs següent", adverteixen.

DIFÍCIL COBERTURA

La central sindical demana una continuïtat en les adjudicacions ordinàries setmanals, i també que "es continuen realitzant les adjudicacions de difícil cobertura setmanals com a mitjà per a cobrir les places que mitjançant les adjudicacions contínues no s'aconsegueix".

Finalment, CSIF, en l'especial conjuntura actual, igualment considera necessari que "les adjudicacions aquest curs s'allarguen, de forma extraordinària per la crisi del coronavirus, fins a finals de juny, de manera que els processos de reforç i recuperació es realitzen i així l'alumnat puga promocionar de curs en les millors condicions de formació".