Reinventarse y formarse en tiempos de confinamiento: "Me adapté en 24 horas"

"No podía permitirme el lujo de esperar las ayudas"; "tengo que seguir formándome" y "antes no tenía tiempo para hacer lo que me gusta": estas son algunas de las frases que repiten personas como Enrique, Bárbara o Sandra. Ellos cuentan cómo la incertidumbre sobre el futuro y el confinamiento les ha empujado a reinventarse profesionalmente y seguir formándose.

Llevamos 39 días de confinamiento y durante este tiempo se han perdido miles de empleos en España. De hecho, BBVA Research calcula que se destruirán casi un millón de puestos de trabajo por los efectos de la epidemia de coronavirus y las medidas adoptadas para combatirla. Y avisa que España no volverá a la situación anterior a esta crisis y que no todos los sectores se van a ver afectados de la misma manera. Por ello, resulta lógica la necesidad que tiene la gente de estar activos, formarse y prepararse para la 'nueva normalidad'.

La tendencia del incremento de personas que estén formándose y que buscan alternativas para salir adelante profesionalmente es positiva y revela que estamos en un fase de aceptación de esta crisis y por eso "buscamos fórmulas", sostiene María Martín Santacreu, psicológica y profesora colaboradora en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). "Yo recomiendo, sobre todo a mis pacientes que están solos en confinamiento, buscar nuevos ritos para mantenerse más activos. Se trata de encontrar una motivación", señala María Martín.

La creadora de psicologiaenbarcelona.es aclara que es importante que esos ritos no estén "fuera de nuestras posibilidades" y que no tiene sentido hacer un curso online que no te gusta o realizar determinadas actividades por presión social. "Nos tenemos que preguntar si tiene sentido para nosotros y se tiene que adaptar a nuestra carga de trabajo. Se trata de ajustar el deseo a la realidad", subraya.

Enrique, Sandra y Bárbara, buscan alternativas para salir adelante

Es el caso de Enrique Hipólito, un empresario madrileño de 30 años que tiene tres bares en la capital y el tercero lo abrió apenas unos días antes de decretarse el estado de alarma. Las cervecerías Moraima y sus 17 empleados ahora mismo están parados y se tuvo que aplicar un ERTE.

"La semana del 9 de marzo noté una bajada de caja y me dé cuenta de que la cosa pintaba mal. El viernes 13 nos obligan a cerrar las terrazas y ese día nos enteramos de que ya no podríamos abrir el sábado 14. Fue todo muy rápido, apenas nos dio tiempo a reflexionar sobre ello", narra a 20minutos.

Imagen de Enrique Hipólito, el dueño de Moraima. CEDIDA

Pero la reacción de este joven empresario ante esta adversidad fue igual de rápida y en 24 horas había encontrado una alternativa. "La noche del sábado apenas dormí. Estuve dando vueltas a todo para buscar alternativas y el 15 de marzo decidí empezar a adaptar el negocio y decidí vender cervezas a domicilio que yo mismo llevo a los clientes. Me adapté y busque una solución en 24 horas", añade.

Los plazos se iban alargando y Enrique se dio cuenta de que la ayuda por parte del Gobierno era poca y llegaba tarde. "No podía permitirme el lujo de esperar las ayudas", añade. Ahí empezó a emplear sus recursos en digitalización y buscar herramientas para dar salida tanto a la comida que tenía como la cerveza que ya tenía. Ahora mismo Moraima sirve a domicilio cervezas en toda la Comunidad de Madrid- que pronto será a nivel nacional- y comida en la zona de Moratalaz. Sin embargo, Enrique lamenta que, a pesar de que algunos resultados son buenos, hay mucha gente reticente a pedir a domicilio y que no puede soportar esta situación por mucho tiempo.

"Ahora mismo estoy sin cobrar nada porque pedí la excedencia"

Otro caso completamente distinto es el de Bárbara, una psicóloga abulense de 28 años que había conseguido una beca para trabajar en una empresa de selección del personal y su sueño se vio trucado por la pandemia. Ella trabajaba en una óptica y firmó la excedencia porque quería disfrutar de la beca. "No me gustaba ese trabajo y quería empezar a formarme y trabajar en la selección del personal", cuenta.

Para su mala suerte, el día que firmó la excedencia, 11 de marzo, le llamaron para anunciarle que todos los empleados de la ETT iba a teletrabajar por la propagación del coronavirus y por tanto se suspendía su beca hasta nueva orden. "Ahora mismo estoy sin cobrar nada porque pedí la excedencia", lamenta Bárbara.

Esta situación para ella es temporal y por eso se apuntó "a mil cursos" para formarse mientras y a la vuelta estar mucho más preparada. "He hecho un curso de Mindfulness, de marketing digital, de selección, de apoyo psicológico, etc. Hay que aprovechar el tiempo", comenta.

Algo parecido le ocurrió a Sandra Lázaro, una periodista de 24 años que se ha visto afectada por un ERTE al dejar de emitirse el programa de televisión donde trabajaba. "Soy una persona muy activa y no sabía qué hacer con tanto tiempo libre", relata.

"Nunca tenía el tiempo suficiente para las cosas que me gustaban"

En la imagen Sandra Lázaro, la joven periodista afectada por un ERTE. CEDIDA

Sandra ha realizado muchos cursos por internet, algunos de ellos gratis. Más que para formarse a nivel profesional-que también- ella pretende hacer lo que le gusta y para lo que nunca ha tenido tiempo. "Mi objetivo es ser freelance, por eso ahora miro de cara el futuro. Creé un canal de Youtube y estoy aprendiendo a usar varias herramientas", añade. "Nunca tenía el tiemposuficiente para aquellas cosas que me gustaban".

Incremento de la demanda de la formación online

Plataformas como Emagister o Educaweb confirman esta tendencia al alza de demanda de los cursos online durante el confinamiento. La primera semana del confinamiento no ha habido un crecimiento sino bajada, pero a la semana siguiente cambió la tendencia. A día de hoy la búsqueda de formación online oscila entre el 50-75% cuando normalmente suele ser de un 25%, según los datos de Google Trends.

Josep Lluís Segú, director general de Educaweb, destaca que en una encuesta realizada por este portal especializado en educación y formación revela que dentro de ese crecimiento lo que más busca la gente en estos cursos es la "flexibilidad de pago", sube la búsqueda de formación académica relacionada con la atención a las personas (sanitarios, educadores sociales...) y de perfiles del ámbito educativo. Mientras que los que más bajan son los relacionados con el turismo, organización de eventos, cocina, etc.

Desde Educaweb aseguran que esta tendencia a la mayor búsqueda de formación se explica porque la gente deja de tener el foco en el tema sanitario y ahora se centra en la "parte económica".

¿Reinventarse o simplemente adaptación?

En este confinamiento también son importantes los coaches y consultoras que ayudan a desarrollarse laboral y emocionalmente. Es el caso de Maribel Rodríguez, fundadora de DireActivas- consultora especializada en reclutamiento y promoción del talento femenino en espacios directivos-, asegura que ha aumentado un 30% las peticiones de asesoramiento de forma online por la suspensión de toda actividad presencial y señala que el confinamiento está sirviendo para "preparar el currículum" y mejorar las competencias para incrementar las posibilidades en el ámbito laboral.

Añade que han experimentado un incremento de demanda general pero le llama la atención el hecho de que muchos que vienen del sector de turismo y hostelería- los más afectados por esta crisis- piden ayuda para mejorar. "Es bueno para todos hacer formaciones de desarrollo", comenta. Por otro lado, cuando está mucho tiempo solo suele llegar a cuestionar su vida tanto a nivel profesional como personal y por ello Rodríguez aconseja hacer una lista de pros y contras para no equivocarse al querer cambiar de trabajo, sobre todo si se trata de un sector distinto.

Por su parte, la coach Magda Barceló, asegura que ella no ha experimentado un aumento de peticiones pero sí que ha visto algunos cambios en las consultas de sus clientes. "Ha cambiado su relación con la tecnología", destaca, y añade que muchos han tenido que adaptarse porque el teletrabajo es la única manera de salvarse en mucho casos. "Por ejemplo, un terapeuta al que asesoro se dedicaba a terapias familiares y personales estuvo un mes sin generar recursos porque no quería hacerlo de forma online, pero al ver que esto iba para largo plazo aceptó trabajar en remoto", cuenta.

"Muchas personas tenían alergia a las tecnologías y nos estamos dando cuenta de que son de gran ayuda", prosigue. Para Magda esto es más bien una cuestión de supervivencia y adaptación a las circunstancias que de reinventarse.