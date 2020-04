Este es el secador profesional que Dyson ha diseñado en exclusiva para el Día de la Madre

Madre no hay más que una y, está claro que, como la tuya, no hay otra... Y, por eso, el próximo 3 de mayo quieres hacerle un regalo con el que se quede sin palabras. Y es que, ¿acaso ella no se lo merece todo? Siempre está ahí cuando la necesitas, incluso cuando ya han pasado algunos años desde que volases del nido...; ella es la primera en apoyar todos tus sueños y, aunque a veces no estéis de acuerdo y eso desencadene en una discusión, siempre tendrás mucho que agradecerle.

Así que este Día de la Madre estás dispuesto a sorprenderla con tu obsequio, pero, ¿cómo acertar? Sabes que es una beauty addict y que, por ello, tiene los gadgets más novedosos del mercado en lo que a eliminar líneas de expresión y otras imperfecciones del rostro se refiere. Dentro de su lado más deportista, también cuenta con un smartwach que registra toda su actividad y tampoco falta en su tocador las joyas inteligentes para cuando su outfit lo requiere.

Si crees que tu madre ya tiene de todo, ¿qué te parece un regalo único avalado por la marca Dyson? La firma ha diseñado un pack exclusivo que incluye, además de un cepillo redondo y un peine desenredante, uno de sus dispositivos más populares: el secador de cabello Dyson Supersonic, que emplea la última tecnología para conseguir un resultado eficaz en menos tiempo y sin provocar daños ni en el cabello ni en el cuero cabelludo. Además, desde la firma ofrecen 30 días de prueba en esta edición exclusiva del Día de la Madre para que los usuarios puedan comprobar su eficacia. ¿Qué cara crees que pondrá tu progenitora al recibirlo?

El 'pack' especial del Día de la Madre. Dyson

Cuatro características que lo convierten en un ‘regalazo’

1 Tecnología punta y resultados profesionales Este exclusivo secador es capaz de medir la temperatura del flujo de aire para evitar los daños provocados por el calor extremo en el cabello. Además, gracias a la tecnología Air Multiplier, la corriente se amplifica para generar un flujo controlado de alta velocidad que asegura un secado rápido y progresivo que no pone en peligro la salud de tu pelo.

2 Un motor potente, para ahorrar tiempo Capaz de girar a unas 110.000 revoluciones por minuto, el motor del que ha sido dotado este beauty gadget es capaz de propulsar 13 litros de aire por segundo a través de su amplificador. De este modo, se consigue un secado progresivo en menos tiempo que, además, ayuda a alejar encrespados que estropeen el resultado final.

3 Accesorios magnéticos de fácil uso Para que el montaje y rotación de los accesorios que incluye (difusor y dos boquillas de moldeado) sean sencillos (y no acaben en accidente), este secador ha sido fabricado terminaciones magnéticas para facilitar su manipulación.

4 Todos sus modos, bajo control A partir de cuatro botones de fácil acceso, se pueden activar cualquiera de los cuatro modos de flujo de aire de gran precisión, ya sea el de secado rápido y moldeado, a 100°C; el normal, a 80°C; el suave, a 60°C; o el frío constante, a 28°C. Además, todos ellos son compatibles con las tres velocidades de las que dispone el secador: alta (para un secado y moldeado rápido), media (para uno normal) y baja (para un flujo de aire difuso).

