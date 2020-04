Claves sobre las salidas de los niños durante la cuarentena: ¿pueden ir con patinete? ¿deben usar mascarilla?

A partir del próximo lunes los niños podrán hacer ciertas escapadas fuera de casa gracias a las nuevas reglas que relajan el confinamiento por coronavirus para los más pequeños. Un alivio que al final no lo es tanto, pues podrán salir a la calle, pero no jugar y ahora mismo no está claro si podrán o no usar su bici o patinete.

¿A partir de qué edad?

Finalmente. serán los niños de hasta 14 años los que van a poder salir de casa. Sube en dos años la edad que se manejó desde el fin de semana, 12 años, cuando el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el alivio del confinamiento para los menores de edad.

¿Solos o acompañados?

Estos menores podrán salir solo en compañía de uno de sus padres o del adulto con el que vivan y sea su tutor. De hecho, según explicaron la semana pasada fuentes policiales a 20minutos, esto ya era posible en los casos en los que los niños no se pudieran quedar al cuidado de otro adulto en casa y el padre o madre se viera obligado a llevárselo para no dejarlo solo. El caso más usual es el de hogares monoparentales.

De hecho, la semana pasada, ante una pregunta sbre la salida de los niños, el director del Centro de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, dijo que ya entonces los niños podían "salir a comprar el pan con sus padres", sin hacer el matiz de que fuera solo en casos de necesidad.

La diferencia ahora es que se permitirá que todos los padres y madres puedan salir con sus hijos, sin tomar en cuenta si hay o no otro adulto en el hogar.

¿Te parece bien permitir a los menores de 14 años salir a la calle durante el estado de alarma? Sí, los niños pequeños necesitan salir a la calle porque llevaban ya muchas semanas confinados No, se sabe que es un segmento de edad que trasmite mucho el virus y será difícil controlar lo que tocan o cómo tosen. Me parece bien que salgan, pero debería restringirse aún más los horarios y los lugares para evitar riesgos. No lo sé, que los decidan los epidemiólogos y el resto de expertos

¿Qué van a poder hacer en la calle?

Ya lo había avisado Simón este lunes: no van a poder jugar, ni solos ni con sus amiguitos. La nueva orden solo prevé que salgan con sus padres mientras estos hacen una de las actividades permitidas por el decreto del estado de alarma: ir al súper, a la farmacia, al médico, repostar, pasear al perro, etc.

Los niños, entonces, no podrán acudir a jugar al parque, que siguen cerrados. Tampoco pueden ir a la casa de otro amigo, pues las medidas de distancia social aún lo impiden.

Tampoco pueden salir simplemente a dar un paseo. La salida tiene que estar justificada, aunque Montero subrayó que es un "tiempo que no está tasado". "No hay nadie con un cronómetro midiendo el tiempo que tardan en ir a comprar el pan".

¿Pueden ir en bici o patinete?

Aún no está claro. En la rueda de prensa, Montero ha remitido la cuestión a una guía que aún está elaborando el Gobierno y que será publicada en los próximos días, la que, según prometió, responderá a estas dudas "de forma amena y sencilla".

Sin embargo, por las explicaciones de la ministra portavoz se intuye que no. Arguyó el uso del "sentido común" para decir que "todo aquel instrumento que pueda hacer perder el control sobre la movilidad del menor tiene que ser muy restringido". "No estaría aconsejado", concluyó, sobre todo en el caso de los más pequeños, aunque deja la puerta abierta a que lo hagan los de más edad.

¿Podrán reunirse con otros niños?

No. Montero señaló que en sus salidas los niños deberán cumplir también con todas las medidas de higiene y protección, incluso el distanciamiento social, de ahí que no puedan reunirse con otros menores de su edad.

Por otro, la ministra admitió que, sobre todo en el caso de los más pequeños, son medidas que "cuesta más trabajo que respeten", pero que serán los padres los responsables de que sus hijos cumplan con el distanciamiento.

¿Deben usar guantes y mascarillas?

Otra de las cosas que deberá aclarar la guía que está elaborando el Gobierno. Montero indicó que efectivamente es "bastante complicado" que los niños pequeños hagan un uso eficiente de las mascarillas y los guantes, pues tienden a no refrenar su deseo de tocarse la cara con las manos.

Además, un problema añadido sería encontrar guantes y mascarillas de la talla de los niños más pequeños, sobre todo tomando en cuenta que ya es difícil conseguirlos para los adultos.

¿Y los menores de entre 15 y 18 años?

Las nuevas medidas no incluyen en principio a los menores de edad de entre 15 y 18 años. Pero Montero ha aclarado que es un segmento de la población que ya podía salir a la calle a hacer sin compañía alguna de las actividades permitidas (comprar el pan, ir al súper, pasear al perro) y que pueden seguir haciéndolo.

Fuentes de la Policía también aclararon a 20minutos la semana pasada que los adolescentes de estas edades podían hacer esas actividades solos, siempre que lo permitiera su grado de independencia y que vayan sin ninguna compañía.