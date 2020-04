Aída Nízar, detenida por supuestamente haber amenazado a su novio con un cuchillo

Aíza Nízar, concursante de GH 5 y GH VIP 5, ha sido detenida en la madrugada de este lunes por haber presuntamente amenazado a su novio con un cuchillo. La Policía se presentó en la casa de la leonesa en Madrid alertados por la discusión con su pareja, Fernando.

Tal y como informó Jaleos, la supuesta víctima contó a las autoridades que la colaboradora de Telecinco lo amenazó gravemente, se enfrentó a él con un cuchillo y lo echó de casa sin poder coger ninguna de sus pertenencias.

La pareja llevaba confinada desde el 14 de marzo en la casa de ella en Madrid, más de un mes en el que, según explicó Fernando, se habían sucedido diferentes discusiones y peleas.

A la llegada de los agentes, Nízar se negó a abrir la puerta para hablar con ellos y dejar que Fernando cogiera algunas de sus cosas. Pero, ante la amenaza de acceder por la fuerza, abrió y fue detenida y llevada a la comisaría del barrio de Hortaleza para prestar declaración.

Tras varias horas, la exgranhermana fue liberada. Se desconoce si su pareja ha presentado alguna denuncia o si el suceso continuará con algún proceso legal. La leonesa se negó a hacer ninguna declaración a Jaleos, pero su madre, Mari Ángeles Delgado, aseguró que no estaba al tanto de estos hechos: "He hablado hace poco con ella y no me ha dicho nada".