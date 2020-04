Coronavirus.- Intersindical Valenciana exigeix mesures de protecció per a la recuperació de l'activitat laboral

"No ens podem permetre una altra desestabilització que es produiria amb un increment innecessari del risc", ha advertit el sindicat en un comunicat, en el qual insisteix que la tornada a la normalitat laboral "no pot suposar incrementar la incertesa sobre una recaiguda en la pandèmia, que pose en risc la vida dels treballadors i que torne a saturar el sistema sanitari, tornant a crear situacions límits per a poder atendre les necessitats que s'originen".

En aquesta línia, recalca que la transició a la quotidianitat "no pot posar en perill mai la salut i la vida dels treballadors" i que la reincorporació al treball ha de ser "proporcionada a les garanties que el teixit productiu puga assumir per a garantir la salut en els llocs de treball".

Així mateix, sosté que les empreses han d'assumir la nova situació i han de revisar els protocols de seguretat i adaptar-los a les noves necessitats. A més, recalca que el paper dels Comités de Salut Laboral en les empreses és "fonamental" en la nova etapa i que el seguiment del compliment de la normativa i dels plans de prevenció en aquest camp és "imprescindible".

En aquest sentit, posa l'accent que la reincorporació a la normalitat és una responsabilitat que ha de vindre marcada "per l'opinió dels experts, les autoritats sanitàries, regulada pel Govern central i la Generalitat i assumida per l'empresariat".

Intersindical adverteix que ens enfrontem a un altre model on la cooperació de tots serà "imprescindible" per a superar la situació creada i dissenyar el futur.