Máñez avisa del "impacto diferencial" de la crisis en Canarias ante una caída del PIB por encima del 20%

En una comparecencia telemática ante la Diputación Permanente del Parlamento ha defendido que Canarias tenga "medidas específicas" para afrontar la crisis económica pues el PIB de la región se desplomará entre un 20 y un 23%, y en esa línea, ha resaltado especialmente la "flexibilización" de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) -propuesta apoyada por Baleares y Valencia-.

En este contexto, la consejera ha apelado a la "unidad" de todas las fuerzas políticas y agentes económicos y sociales para se sumen al pacto propuesto por el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, con el fin de iniciar la "reconstrucción" económica del archipiélago.

La consejera ha apuntado que la crisis del coronavirus es una "situación inédita en la historia" que va a hacer la vida "distinta un periodo de tiempo" aparte de que la "paralización" económica supone un "reto global" que necesita de una "respuesta compartida". "Nadie solo va a poder salir de esta situación", ha agregado.

Máñez ha indicado que solo en marzo la recaudación de la comunidad autónoma ha caído un 66% y se han perdido más de 20.000 empleos a lo que hay que sumar casi 200.000 trabajadores sujetos a más de 27.000 ERTE, una medida que ha reivindicado como "efectiva" pues sin ella en Canarias se hablaría de "hambre, pobreza extrema y desigualdad".

En esa línea, ha comentado que la "primera emergencia" era tramitar la "avalancha" de ERTEs en las islas, con un 73% de las resoluciones ya hechas y con certificación, lo que da garantías a los empresarios.

En este punto ha destacado el "esfuerzo inmenso" de los trabajadores públicos para atender el incremento de volumen "en tiempo récord" con 46 trabajadores adicionales en el Servicio Canario de Empleo más el refuerzo del SEPE con otros 30.

Ha dicho que se ha reorganizado el presupuesto de la consejería y se va a lanzar un paquete de ayudas de 20 millones para pymes y autónomos y se prepara otro, a través del BEI y la sociedad de avalistas por más de 100 millones para que ganen liquidez.

Sobre el PIEC, ha apuntado que el Ministerio de Trabajo "no lo cuestiona" y además habrá uno especial este año, dotado con 42 millones, y orientado específicamente a los colectivos más afectados por la pandemia.

Máñez se ha mostrado convencida de que Torres contará con un "gran acuerdo de reconstrucción" pero ha advertido a los grupos de la oposición de que estará marcado por la "responsabilidad" en las cuentas y por ello, ha señalado que hay esperar un poco hasta conocer cuál es el escenario económico.

Así, ha apuntado que "los indicadores son muy duros" y Canarias ya venía de problemas estructurales con un paro y pobreza por encima de la media nacional pero ve "chocante" que PP o Cs pidan que se rebajen impuestos y al mismo tiempo reclamen más gasto público.

EL ENDEUDAMIENTO ES "CLAVE"

"No se puede pedir una cosa y la contraria", ha advertido, subrayando también que por eso "es clave" el endeudamiento.

Por el Grupo Mixto, el diputado Ricardo Fernández de la Puente (Cs) echó en falta que la consejera no haya celebrado esta semana un encuentro con todos los grupos parlamentarios para transmitir lo que su departamento está haciendo ante el covid-19 y ahondar en posibles soluciones en común para lograr la reactivación de la "maltrecha" economía y generar recursos para atender a las personas que más lo necesitan.

Asimismo, deseó que las medidas que ponga en marcha la Consejería sean consensuadas con los agentes económicos, que "son los que pueden conseguir con su esfuerzo y trabajo que salgamos de la situación que se avecina una vez pase la crisis sanitaria".

A su vez, pidió a Máñez que se evite la improvisación y que, en colaboración con la Consejería de Hacienda, impulse rebajas fiscales a las empresas y autónomos para que puedan seguir generando recursos y que ayuden a mitigar el impacto del coronavirus en la economía.

El diputado Jesús Ramos Chinea, de ASG, consideró necesario que los ERTE se prorroguen más allá del Estado de Alarma porque las empresas no están facturando y porque no tendrán liquidez suficiente una vez se levante, por lo que también abogó por la puesta en marcha de rebajas fiscales.

EVITAR LA IMPROVISACIÓN, SEGÚN CS

De igual forma, consideró esencial el apoyo a las pymes y los autónomos y se preguntó si el ejecutivo tiene previstas medidas específicas para las islas no capitalinas para que estos dos colectivos se vean abocados a desaparecer.

El portavoz del Grupo Sí Podemos Canarias, Manuel Marrero, advirtió que las islas se encaminan a una de las peores crisis de su historia, por lo que invitó a la consejera a promover "no sólo de palabra" la diversificación económica del archipiélago, así como a impulsar el sector primario para alcanzar la soberanía alimentaria, favorecer la industria adaptada a la realidad de las islas y a apostar por que el impulso a la innovación y la investigación sirva para generar una importante industria vinculada al conocimiento.

Por el Grupo de NC, Luis Campos consideró urgente seguir impulsando más planes y más medidas por parte de la Consejería para contribuir a la reconstrucción económica de Canarias una vez se levante el Estado de Alarma, así como promover el teletrabajo, cuya estructura se ha desarrollado gracias al confinamiento y que, en su opinión, puede suponer un nuevo nicho de puestos de empleo y de generación de empresas para que funcionarios y trabajadores del sector público puedan desarrollar su labor de forma telemática.

El diputado popular Carlos Ester criticó que la consejera no haya hablado ni de pymes ni de autónomos, sino de medidas que no se sabe cuándo se pondrán en marcha.

EL PP CUESTIONA LOS "TITULARES Y ANUNCIOS"

Incidió en que Canarias ha alcanzado ya los 227.000 parados, sin contar los afectados por ERTE, que "todavía no han cobrado". "Ese ingreso tiene que venir ahora porque no sabemos qué va a pasar y no se han puesto medidas al respecto. Lo único que están haciendo titulares y anuncios", criticó.

A su vez, hizo hincapié en que el Gobierno de Canarias debe "reaccionar ya" y crear una comisión económica con especialistas para abordar la recuperación, y pidió que haga caso a las más de cien medidas que ha presentado el Partido Popular para ayudar a la reactivación de la actividad económica.

Desde el Grupo Nacionalista Canario, Juan Manuel García Ramos criticó que la consejera no haya hablado en su intervención del índice de aplicación de las medidas que ha presentado, cuando "hay que empezar a hablar con documentos argumentados, por escrito y donde se especifique cuál es la financiación que se pone sobre la mesa", tal y como, dijo, ha hecho el Grupo Nacionalista con la presentación de un plan que ya ha trasladado al Gobierno de Ángel Víctor Torres.

Iñaki Álvaro Lavandera, del Grupo Socialista, puso en valor el conjunto de medidas que han puesto en marcha el Gobierno estatal y regional para contribuir a mitigar los efectos económicos del covid-19, medidas "acertadas" que, en su opinión, tienen que contemplarse con un plan de apoyo a pymes y autónomos y con un plan integral de empleo adaptado al escenario económico de Canarias.

Quiso dejar claro, también, que el Gobierno de España mantiene su compromiso con el PIEC, pese a que haya sido recortado, pero indicó que ahora la prioridad es pagar los ERTE para que millones de trabajadores tengan ingresos.