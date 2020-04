Coronavirus.- Les Corts tornen sota mínims un mes després amb una sessió dedicada a la pandèmia

Un hemicicle sota mínims, complint la distància de seguretat i les mesures d'higiene, escoltarà en viu les compareixences del president de la Generalitat, Ximo Puig; la vicepresidenta i consellera de Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, i la titular de Sanitat Universal, Ana Barceló.

La majoria dels 99 representants dels valencians les seguiran des de casa de forma telemàtica, igual que periodistes i persones de risc, com a espectadors perquè només poden participar els 21 parlamentaris que formen la diputació permanent.

Puig obrirà la jornada a les deu del matí per a fer balanç dels impactes sanitaris, econòmics i socials que té la pandèmia per a la Comunitat Valenciana, les mesures adoptades i les que seran necessàries en la post-emergència. Li prendran el testimoni Oltra i Barceló per a informar de les actuacions dels seus departaments.

Després de les compareixences, el dijous es votarà el Decret 1/2020, de 27 de març, de mesures urgents de suport econòmic i financer per als treballadors autònoms, de caràcter tributari i simplificació administrativa per a fer front al coronavirus.

L'ordre del dia finalitzarà amb l'altre decret-llei, el 2/2020, de 3 d'abril, de mesures urgents en l'àmbit de l'educació, la cultura i l'esport, per a pal·liar els efectes de l'emergència sanitària. Es podran validar com a tal o tramitar com a projectes d'urgència.

A l'espera de la pròxima junta de síndics per a veure com continua l'activitat, la de la setmana passada va acordar activar que les banderes onegen a mitja asta i que els diputats donen part del seu salari a la lluita contra la Covid-19. "Anem recuperant a poc a poc la normalitat necessària en les nostres vides", va manifestar el president de Les Corts, Enric Morera.