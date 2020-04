Coronavirus.- Els sanitaris valencians van usar 1.063 mascaretes defectuoses

Així ho ha explicat la consellera de Sanitat, Ana Barceló, en la roda de premsa diària per a informar sobre la situació de la pandèmia a la Comunitat Valenciana, en la qual ha detallat les actuacions dutes a terme arran de la distribució d'aquestes mascaretes defectuoses, que es van utilitzar en cinc departaments: Sant Joan, General d'Alacant, Oriola, Clínic de València i Doctor Peset.

Segons ha indicat, en el cas de Sant Joan es van utilitzar 511 mascaretes, d'elles 196 en la UCI, 274 en la resta de l'hospital i 41 fora d'ell. A dia de hui s'han realitzat proves PCR als professionals sanitaris que van poder utilitzar-les en la UCI, 196 proves que han donat negatiu en tots els casos, menys en un en el qual no es pot determinar encara el resultat.

En el General d'Alacant es van usar 118 mascaretes defectuoses i hui començaran a realitzar-se les proves als professionals. Concretament es van emprar 7 en les urgències d'otorrinolaringologia, 37 en la planta d'hospitalització digestiu-endocrí, 4 en urgències d'Alacant Sud, 20 en pneumologia pacients Covid, 30 en el centre de salut Ciutat Jardí i 20 en el centre de salut d'Agost.

Respecte a Oriola, es van usar 200 mascaretes en la UCI, en les urgències i en medicina interna. Han sigut ja testats 66 professionals i tots han donat negatiu. Segons ha precisat en aquest punt Barceló, pot donar-se el cas que un mateix professional utilitzara diverses vegades aquest model de mascareta.

En el Clínic de València, es van utilitzar entorn de 300 mascaretes en la UCI i en urgències. Se'n van a realitzar proves a 75 professionals, 40 aquest dimarts i 35 aquest dimecres. Respecte a l'Hospital Doctor Peset, es van usar 68 en zones 'no Covid'.

Ana Barceló ha assenyalat que se seguiran fent proves, atés que no poden realitzar-se totes al mateix temps, i ha indicat que no ha sigut necessari apartar cap professional. Ha posat com a exemple els negatius obtinguts fins a hui, amb només un cas en dubte entre les més de 200 proves.

Ha explicat també, preguntada sobre el fet que encara queden proves per fer, que una vegada donada la veu d'alarma sobre aquestes mascaretes defectuoses cal rastrejar la seua destinació, ja que "no porten localitzador", i dur a terme un seguiment exhaustiu fins a donar amb els professionals que van poder utilitzar-les.

"En la majoria d'hospitals ja tenim la relació del personal que ha usat eixes mascaretes, en alguns ja s'han fet les PCR i en uns altres es faran aquests dies, probablement demà o despús-demà puguem tindre tota la informació de qual és el resultat i quants professionals ha pogut afectar", ha incidit.

Ha assenyalat que la informació que disposava el Govern central és que l'empresa responsable d'aquestes mascaretes tenia el vistiplau de la UE i "se suposava que era un fabricant que tenia els certificats necessaris". Respecte als dubtes sobre mascaretes brasileres distribuïdes a la Comunitat Valenciana, ha indicat que tenen la certificació del laboratori que les va testar al Brasil i estan també certificades pel Ministeri de Treball d'eixe país com mascaretes FFP2.

D'altra banda, també ha demanat "no generalitzar" davant l'aparició d'un insecte en una granota fora de l'hospital, i també ha assenyalat que hi ha material suficient com per a no reconvertir granotes en un altre tipus de material com bates quirúrgiques. Segons ha indicat, hi ha granotes impermeables i unes altres que es poden usar com a bates.